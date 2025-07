Fagor inyectará 20 millones para ampliar su planta de Arrasate

Tiempo de reformas en Fagor. La cooperativa guipuzcoana ha anunciado que acometerá una importante inversión de más de 20 millones en su planta de Arrasate ... con el objetivo de «abordar los nuevos retos que presenta el mercado», según ha indicado en un comunicado. Una inversión que también estará dirigida a ampliar su capacidad productiva, así como optimizar y reorganizar sus espacios industriales. En concreto, construirán un nuevo edificio de alrededor de 6.000 metros cuadrados, anexo a las instalaciones actuales.

Según han explicado, este edificio, que se espera que esté operativo en 2027, albergará una unidad de mecanizado de grandes estructuras, de hasta 200 toneladas de peso, que permitirá centralizar en Mondragón la actividad de mecanización pesada, considerada «estratégica» en el proceso productivo de Fagor Arrasate. Además, han indicado que esta operación «reforzará una parte crítica de la fabricación, al tiempo que mejorará significativamente la eficiencia y sostenibilidad del proceso«.

Con una inversión total de más de 20 millones de euros, incluyendo edificación, urbanización, maquinaria e instalaciones, esta actuación representa una «firme apuesta» de Fagor Arrasate por el crecimiento y la innovación desde su sede en Mondragón, aprovechando suelos industriales actualmente en desuso para desarrollar proyectos «con alto valor añadido y generación de empleo cualificado».

Apuesta por la sostenibilidad

El nuevo edificio industrial contará con la certificación LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), otorgada por el US Green Building Council (Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos). Una certificación reconoce que el inmueble cumple con altos estándares en aspectos como el uso eficiente de la energía, la gestión sostenible del agua, la calidad ambiental interior, el uso de materiales responsables y la reducción de emisiones. Con esta certificación, el edificio se sitúa «entre los más sostenibles de Euskadi», siendo además un referente dentro del entorno industrial y productivo del territorio.

Aparte, el nuevo aparcamiento estará dotado de marquesinas fotovoltaicas, que permitirán generar energía renovable para autoconsumo, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia energética de la planta y reforzar el compromiso de la cooperativa con la sostenibilidad y la transición energética.

