Rosa Carabel, consejera delegada de Eroski. EFE

Eroski eleva su beneficio en un 10,6%, hasta los 55,5 millones, en el primer semestre de 2025

El grupo ha incrementado sus ventas un 2,9% hasta los 2.949 millones en la primera mitad de su ejercicio fiscal

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Eroski sigue cosechando buenos resultados y ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal de 2025 (periodo comprendido entre el 1 de febrero y ... 31 de julio) con un beneficio neto de 55,5 millones, lo que supone un salto de 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. El grupo facturó 2.949 millones durante este periodo, lo que se traduce en un 2,9% más. Desde el grupo destacan este crecimiento «sólido» sustentado por un entorno de consumo «estabilizado» que ha permitido una mejora de sus márgenes operativos.

