Eroski eleva su beneficio en un 10,6%, hasta los 55,5 millones, en el primer semestre de 2025

Eroski sigue cosechando buenos resultados y ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal de 2025 (periodo comprendido entre el 1 de febrero y ... 31 de julio) con un beneficio neto de 55,5 millones, lo que supone un salto de 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. El grupo facturó 2.949 millones durante este periodo, lo que se traduce en un 2,9% más. Desde el grupo destacan este crecimiento «sólido» sustentado por un entorno de consumo «estabilizado» que ha permitido una mejora de sus márgenes operativos.

La dinámica de la cooperativa de alimentación es positiva y ha estado marcada por una intensa política promocional dedicada a los descuentos en un sector en el que la competencia es muy alta y que está siendo testigo de una batalla de las grandes marcas para ganar superficie en un contexto de rentabilidad baja para los operadores. Para poder ganar volumen, Eroski ha trasladado «un ahorro superior a 202 millones a las familias consumidoras» en este semestre, teniendo en cuenta que el precio sigue siendo el factor más relevante para los hogares a la hora de elegir supermercado. Mientras tanto, Eroski continúa como el grupo de distribución líder en Euskadi, con una cuota cercana al 35%.

Otra de las grandes apuestas en las que se está volcando el grupo es en la marca propia, un factor que, según subrayan desde Eroski, «ha reforzado la fidelización de la clientela». Asimismo, la apuesta por los productos de proximidad es otra de las prioridades para el grupo que dirige Rosa Carabel.

Convenio con el Gobierno vasco

En este sentido destacan la colaboración de «más de 2.000 productores agroalimentarios para impulsar el sector local y fortalecer la sostenibilidad de la cadena de valor». Además, adelantan que próximamente firmarán un convenio con el Gobierno vasco para seguir impulsando el sector agroalimentario local y fortalecer la sostenibilidad de la cadena de valor.

Al igual que están haciendo otras empresas de distribución, Eroski se ha volcado durante este semestre en seguir ampliando su red de supermercados. Concretamente, ha inaugurado 31 nuevos establecimientos, siendo 6 de ellos propios y otros 25 franquiciados. Este último modelo permite que el franquiciado adquiera el derecho a usar la marca, el sistema operativo y el conocimiento de la empresa madre, en este caso Eroski.

Carabel ha destacado que los resultados obtenidos «reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y la confianza de nuestra clientela», y que se han logrado en un entorno «exigente». Remarca que «el ahorro trasladado a las familias, el impulso de nuestra marca propia y la estrecha colaboración con los productores de proximidad son pilares que refuerzan nuestro propósito cooperativo».