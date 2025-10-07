El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edificio de Telefónica en Madrid. Reuters

Telefónica vende su filial de Uruguay por 377 millones de euros y negocia ya la de Chile

La compañía cierra una venta más en Hispanoamérica después de haberse desprendido durante el primer semestre de su negocio en Argentina, Colombia, Perú y Ecuador

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:39

Telefónica completa la venta de la quinta filial en Hispanoamérica en lo que va de año. Este martes la compañía confirmó a través de la ... Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha cerrado la venta de su filial en Uruguay a Millicom Spain por 440 millones de dólares (unos 377 millones de euros). Además, también esta cerca la venta de la filial en Chile después de que América Movil -propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo- y Entel hayan confirmado su interés en adquirir el negocio chileno de la teleco española.

