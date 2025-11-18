Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Grupo Bimbo se ha anotado en los tribunales una batalla histórica por blindar a su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor ... de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado durante nueve años. ¿Hasta dónde llega el poder de una marca cuando forma parte del lenguaje cotidiano? La sentencia, que reconoce el carácter excepcional de la marca, obliga a frenar cualquier uso comercial ajeno del término y refuerza la posición de las grandes enseñas frente a la imitación. En concreto, reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra «Donut» sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía.

En una sentencia que sienta un precedente en la defensa de la propiedad intelectual en España, la justicia ha determinado que este uso indebido genera de manera automática una asociación mental directa con la marca registrada. Además, ordena que la parte demandada cese de forma definitiva cualquier utilización de este término en el mercado y en productos de bollería, garantizando así la exclusividad del signo para el grupo.

Además, y por primera vez, el Supremo ha destacado que la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva marcaria de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso. En una nota de prensa la compañía ha destacado que esta «victoria no es un mero formalismo, es el reconocimiento de nuestro esfuerzo diario, de la calidad innegable y del vínculo emocional que hemos construido con nuestros clientes», señala Carlos Tatay, Marketing VP en Grupo Bimbo.