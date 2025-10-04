«Tenemos que elegir un equipo de dirección lo antes posible»

Pepe Álvarez no es ajeno a la situación que atraviesa UGT de Euskadi, sin una cúpula tras la suspensión sorpresiva de su congreso. En su ... visita no supo poner fecha al próximo cónclave, al que pide una dirección de consenso.

– ¿Se ha salido de control el relevo de Raúl Arza?

– La cuestión es que se convocó un congreso en Euskadi y no se pudo constituir porque no había quorum de delegados que se presentasen al congreso. En esos casos la responsabilidad recae en la comisión ejecutiva confederal que nombra una gestora que dirige el compañero Tximi López.

– Esto viene de marzo.

– Esto se prolongará durante el tiempo que nuestros afiliados de Euskadi quieran. Nosotros no tenemos ningún interés, al contrario. Tener al secretario de organización de la confederación más o menos presente en la vida de la UGT de Euskadi nos distorsiona el día a día del sindicato.

– ¿Ha afectado a la reputación de UGTEuskadi?

– Yo creo que no. Hemos tenido una asamblea de delegados en Euskadi y aquí nunca había visto tantos participando. Nosotros, en el tiempo más corto posible, tenemos que generar una alternativa y que se pueda elegir un equipo de dirección. Y se va a elegir sin ninguna dudas porque aquí tenemos unos cuadros de un altísimo nivel. La prueba es la gente que está en la gestora.