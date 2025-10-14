ELA reclama un tipo mínimo del 25% en el Impuesto de Sociedades

El sistema fiscal vasco es «cada vez más injusto». Así lo sostiene ELA tras conocer la previsión del cierre de cuentas trasladada este lunes por ... el Ejecutivo autonómico, que aspira a cerrar el ejercicio con un incremento del 9,7% hasta superar los 20.000 millones de euros. Según el sindicato mayoritario, la recaudación total aumenta impulsada por el consumo y las rentas del trabajo, mientras que las empresas pagan cada vez menos «incluso en un escenario de expansión económica». Una situación que se agravará fruto de la reforma aprobada este año, y para la que exigen la eliminación de «exenciones y beneficios injustificados» con una implantación de un tipo mínimo efectivo real del 25% en el Impuesto de Sociedades.

«Durante 2025, la recaudación en la CAV va a aumentar en torno a un 10% respecto al año anterior, alcanzando cifras récord. Sin embargo, los ingresos procedentes del Impuesto de Sociedades se van a desplomar un 14%», advierte la central que traduce esta contribución en siete de cada cien euros recaudados por las haciendas vascas.

Por su parte, IRPF e IVA son los dos impuestos que más crecen, lo que lleva a ELA a remarcar que «es la clase trabajadora la que sostiene el sistema, mientras las empresas se benefician de deducciones, exenciones y rebajas impositivas que erosionan la capacidad recaudatoria». Una situación, añaden, que no puede sustentarse en «una supuesta» crisis empresarial, cuando la economía vasca sigue creciendo y el empleo se mantiene estable, por lo que reclaman un reparto justo de la carga fiscal, «en el que quienes más tienen contribuyan más»

Media europea

La reforma aprobada en 2025 agravará la situación, según adelantan las propias instituciones que prevén una reducción de más de 300 millones de eruros anuales fruto de los cambios introducidos. «Esta pérdida se suma a una realidad ya preocupante», alerta la central, en un escenario en el que la presión fiscal vasca ya queda por debajo de la media europea. Una brecha que, para salvarse, obligaría a recaudar más de 7.000 millones adicionales cada año.