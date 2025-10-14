El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo

ELA reclama un tipo mínimo del 25% en el Impuesto de Sociedades

Critican las exenciones a las empresas, «incluso en un escenario de expansión económica», y atribuyen la mejora de la recaudación a la carga impuesta sobre trabajadores

Sergio Llamas

Martes, 14 de octubre 2025, 15:37

Comenta

El sistema fiscal vasco es «cada vez más injusto». Así lo sostiene ELA tras conocer la previsión del cierre de cuentas trasladada este lunes por ... el Ejecutivo autonómico, que aspira a cerrar el ejercicio con un incremento del 9,7% hasta superar los 20.000 millones de euros. Según el sindicato mayoritario, la recaudación total aumenta impulsada por el consumo y las rentas del trabajo, mientras que las empresas pagan cada vez menos «incluso en un escenario de expansión económica». Una situación que se agravará fruto de la reforma aprobada este año, y para la que exigen la eliminación de «exenciones y beneficios injustificados» con una implantación de un tipo mínimo efectivo real del 25% en el Impuesto de Sociedades.

