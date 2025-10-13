La economía vasca aguanta y anticipa 21.130 millones de recaudación para 2026, mil más que este año

Mucho aguante, mucho músculo, pero también con una incertidumbre creciente. Ese es el mensaje que las previsiones de recaudación que Gobierno vasco y diputaciones han ... acordado este lunes envían sobre la economía de Euskadi. Y es que el ingreso por el pago de impuestos sigue creciendo. Lo hará a cierre de este año un 9,7% hasta alcanzar los 20.092 millones. La tendencia, además, se mantendrá para el año que viene con una previsión de recaudación pactada por las institucions vascas de 21.130 millones, un salto de algo más de mil millones y un 5,7% más. Esta cifra es clave porque es la que permitirá rematar el diseño de los Presupuestos de cada ejecutivo en el País Vasco.

Son, por lo tanto y como ha explicado el consejero vasco de Hacienda, Nöel d'Anjou, cifras «positivas» en un momento complicado por la crisis que atraviesa Europa, el impacto arancelario y la caída de las exportaciones. Así que también es un tiempo de «incertidumbre», ha señalado el responsable de la Hacienda pública vasca. Las dificultades surgen con fuerza en las empresas, y es que los datos halagüeños, conviven con una cifra preocupante: la del Impuesto de Sociedades, el que grava las ganancias de las compañías. La previsión de cierre para este año fija 1.491 millones, una caída del 14,3%. Son 249 millones menos que el año anterior y el peor dato en más de una década. Peor incluso que en el año de la pandemia, en 2020. Entonces esta recaudación cayó un 12% con una pérdida de 149 millones.

Según los datos fiscales aprobados en el Consejo Vasco de Finanzas seguirán siendo el IRPF y el IVA los motores de la recaudación. Así, en 2025 el tributo que grava las rentas creció un 13,5% hasta los 7.914 millones, mientras que el IVA lo hizo un 10,18% con 7.574 millones. En el caso del IRPF se anota también el hecho de que en 2024 las diputaciones abonaron casi 800 millones por retenciones mal aplicadas a los mutualistas. Un gasto que este año ya no han tenido que afrontar.

D'Anjou ha destacado que la dinámica se mantendrá en 2026 para el que el Gobierno prevé un crecimiento económico del 1,9% tras la revisión de la semana pasada. Una evolución en la que Euskadi seguirá creando empleo con 11.000 puestos de trabajo que sostendrán el consumo un tasa de paro por debajo del 7%.

335 millones de alivio por la reforma fiscal

A pesar de la situación en general positiva, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha insistido en señalar «la complicada situación que atraviesan las empresas», por eso ha defendido la importancia de «apoyar a las compañías en estos momentos». En este sentido, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha recordado los incentivos fiscales para las empresas que se encierran en la nueva reforma fiscal. Un alivio para los contribuyentes que en 2026 hará que las haciendas ingresen 335 millones menos, 160 Bizkaia, 120 Gipuzkoa y 55 Álava. El principal alivio se concentra en la eliminación del pago obligatorio del IRPF para aquellas rentas con menos de 20.000 euros de ingresos.

Así pues, las cifras para 2026 arrojan un crecimiento que trasladar a los Presupuestos del Gobierno vasco. El consejero de Hacienda ha señalado que con el crecimiento del 5% previsto en la recaudación «haremos un buen Presupuesto». El Ejecutivo superará por primera vez los 18.000 millones de gasto público y con un refuerzo inversor gracias a los mil millones que se invertirán en industria a costa del endeudamiento, tal y como contempla el plan de financiación recientemente presentado.

El próximo año está previsto que Álava recaude 3.252 millones por 10.891 Bizkaia y 6.986 Gipuzkoa, un crecimiento generalizado con el que aportarán al Gobierno vasco 14.143 millones repartido con un 16,12% a cargo de la Diputación alavesa, por un 50,36% la vizcaína y un 33,52% por la guipuzcoana.

En cuanto al fondo de solidaridad, para el próximo ejercicio ascenderá a 169,33 millones que se repartirán Álava (127,5) y Gipuzkoa (41)