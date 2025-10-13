El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe EFEa

La economía vasca aguanta y anticipa 21.130 millones de recaudación para 2026, mil más que este año

Diputaciones y Gobierno vasco prevén para 2025 unos ingresos fiscales un 9,7% superiores gracias al empleo y el IVA, pero el impuesto a las empresas avisa y se hunde peligrosamente un 14,3%

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Mucho aguante, mucho músculo, pero también con una incertidumbre creciente. Ese es el mensaje que las previsiones de recaudación que Gobierno vasco y diputaciones han ... acordado este lunes envían sobre la economía de Euskadi. Y es que el ingreso por el pago de impuestos sigue creciendo. Lo hará a cierre de este año un 9,7% hasta alcanzar los 20.092 millones. La tendencia, además, se mantendrá para el año que viene con una previsión de recaudación pactada por las institucions vascas de 21.130 millones, un salto de algo más de mil millones y un 5,7% más. Esta cifra es clave porque es la que permitirá rematar el diseño de los Presupuestos de cada ejecutivo en el País Vasco.

