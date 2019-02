¿Hay que reparar un coche viejo? Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Viernes, 1 febrero 2019, 03:52

Acudí a un taller porque mi coche hace un ruido extraño. Me dijeron que reparar la avería me puede costar unos 1.200 euros. Tengo dudas sobre si arreglarlo o no porque mi coche tiene ya 15 años. ¿Y si lo mando reparar y luego la avería me cuesta más?

El sector de los talleres mecánicos genera bastantes reclamaciones. Para que no se produzcan malentendidos, te aconsejamos que solicites previamente un presupuesto, por escrito, en el que se detalle, entre otros extremos, qué reparación está prevista y los elementos a sustituir, así como el precio total desglosado.

Una vez que el vehículo está en el taller, si surgiera alguna avería imprevista, te lo deben comunicar antes de iniciar la reparación e informarte del importe no incluido en el presupuesto inicial. El taller debe contar con la autorización de la persona propietaria antes de empezar cualquier reparación.

Exige la factura desglosada (conceptos, piezas utilizadas, horas empleadas, impuestos…); puedes necesitarla para reclamar o utilizar la garantía.

Si tienes alguna duda o consulta concreta sobre consumo, puedes dirigirte a uno de los servicios territoriales de Kontsumobide en Bilbao, San Sebastián o Vitoria, o también a la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC) que corresponda a tu domicilio. En la web www.kontsumobide.eus dispones de un formulario para hacer la consulta online, así como los datos de contacto de los organismos de consumo a los que puedes acudir.