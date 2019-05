¿Puedo presentar una reclamación por internet? Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Lunes, 13 mayo 2019, 00:27

Quiero presentar una reclamación de consumo, pero no puedo acercarme ni a Kontsumobide ni a las OMIC ¿Puedo presentar la reclamación por internet?

Sí. En la web de Kontsumobide, en la sección Consultas y Reclamaciones pinchas en trámites on line y te encontrarás con 4 opciones: Consulta On line, Denuncia On line, Reclamación On line y Solicitud de arbitraje. Observarás que en esta última es necesario haber presentado previamente una reclamación, pero tanto en la opción de denuncia On line como la Reclamación on line te indican que te deberás identificar mediante juego de barcos. ¿Qué es eso de juego de barcos?

Es un sistema de identificación web que permite asegurar que tú eres tú. El juego de barcos (que aparece en la web como BakQ) es un sistema de contraseñas que debes solicitar en Kontsumobide, en las oficinas de Zuzenean o en los Kzgunea. Una vez solicitado y activado te permitirá acceder a múltiples servicios como la consulta de tu carpeta de salud, la solicitud de ayudas, tramites con Etxebide y por supuesto tus reclamaciones de consumo en Kontsumobide.

No te exige ni lector de tarjetas ni nada. Una vez solicitado te envía el juego de barcos por correo electrónico y la contraseña en un SMS, y ya está: tienes una firma electrónica con plena validez legal. Por supuesto, también pueden identificarte mediante tu DNI digital o Izenpe, pero creemos que este sistema es muy sencillo: una única solicitud y podrás acceder a tu administración electrónica.

Como verás el juego de barcos te permite ejercer y defender tus derechos como persona consumidora también de forma on line.