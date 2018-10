Me han cambiado la tarifa Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Viernes, 26 octubre 2018, 00:20

Hace un año contraté unos servicios con una empresa de telefonía, por un importe determinado. Ahora, desde hace 2 meses me han cambiado la tarifa a pagar por decisión unilateral. Les he llamado y me dicen que en el contrato hay una cláusula para que ellos puedan cambiar las condiciones del contrato unilateralmente; cuando no se me ha informado de ninguna manera de esta cláusula, a mi entender abusiva. Supuestamente el precio era para siempre, pero al cambiarme de servicio también han cambiado la tarifa.

La normativa actual permite la modificación unilateral de los contratos de telefonía a instancias de la operadora siempre y cuando se cumplan una serie de cuestiones:

- Que las modificaciones se deban a motivos válidos previstos en el contrato. Este tipo de cláusulas suelen ser incorporadas a los contratos. No obstante, deberá comprobar que efectivamente ha sido incorporada.

- Que la notificación de la operadora al usuario se realice con una antelación mínima de un mes.

- Que, como consecuencia de ello, el usuario tiene derecho a resolver el contrato sin penalización alguna.

Así lo determina el artículo 9 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.