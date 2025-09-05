El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La CNMV autoriza la opa del BBVA, que no eleva la oferta por el Sabadell

El banco vasco abre el plazo de aceptación por 30 días hasta el 7 de octubre y eleva en 50 millones, hasta los 900, las sinergias calculadas en la operación

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:41

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes el folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En este documento ... el banco vasco no mejora el precio contemplado pese a las presiones del mercado, aunque es una baza que podrá jugar más tarde. Así, mantiene el canje de una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones la entidad catalana, lo que supone ofrecer alrededor de 15.000 millones por el 100% del banco presidido por Josep Oliu.

