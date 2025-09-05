La CNMV autoriza la opa del BBVA, que no eleva la oferta por el Sabadell
El banco vasco abre el plazo de aceptación por 30 días hasta el 7 de octubre y eleva en 50 millones, hasta los 900, las sinergias calculadas en la operación
Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:41
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes el folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En este documento ... el banco vasco no mejora el precio contemplado pese a las presiones del mercado, aunque es una baza que podrá jugar más tarde. Así, mantiene el canje de una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones la entidad catalana, lo que supone ofrecer alrededor de 15.000 millones por el 100% del banco presidido por Josep Oliu.
La oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera. Y el plazo de aceptación que tienen los accionistas del Sabadell será de 30 días naturales a partir del próximo lunes, lo que lo extiende el periodo hasta el 7 de octubre. Según informa BBVA, una semana después, el 14 de octubre publicará el resultado de la oferta, que liquidaría entre el 17 y el 20 de ese mismo mes.
Más sinergias
En el folleto, que explica la oferta y las sinergias de la operación, BBVA eleva las previsiones sobre las sinergias que había calculado en la fusión. Así, los 850 millones que había anunciado en mayo de 2024, cuando aprobó la opa, son ahora 900 millones que se reparten con 510 de ahorros en costes generales -donde se concentra la concentración de la plataforma tecnológica- , 325 en costes de personal y otros 65 en sinergias de financiación.
