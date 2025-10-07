Sabadell acusa de manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa

Banco Sabadell ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, de manera preventiva, un criterio público que deban cumplir todos ... aquellos accionistas de la entidadque quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA, con el objetivo de evitar potenciales manipulaciones de mercado.

En su escrito remitido al supervisor, Banco Sabadell ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma firme e irrevocable que van a ir por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente (incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de Banco Sabadell).

Asimisimo, la entidad ha solicitado a la CNMV que incluya en su criterio público una revisión de las aceptaciones de aquellos inversores que públicamente comuniquen su intención de aceptar la OPA, con el objetivo de asegurarse de que cumplen lo anunciado.

«Banco Sabadell muestra en el documento su preocupación por que determinados inversores quieran manipular al mercado comunicando su intención de acudir a la OPA con el único objetivo de garantizar que se alcanza el 30% de aceptación y se produzca, por tanto, una segunda OPA obligatoria y en efectivo, en caso de que BBVA quisiera seguir adelante con la adquisición de la entidad».

Este tipo de actuaciones, particularmente si estos inversores no acudiesen finalmente con todas o parte de sus acciones de Banco Sabadell a esta primera OPA, podrían ser constitutivas de manipulación de mercado, por emitir indicios o señales falsas o engañosas a cuenta de la oferta o demanda de acciones de Banco Sabadell, alerta a la CNMV.

Por último, la entidad solicita que se corrija de inmediato la actuación particular de cualquier accionista que haya manifestado ya públicamente su intención de acudir a la OPA, con el objetivo de que aporte toda la información que permita a los inversores disponer de los elementos de juicio necesarios para una adecuada comprensión de la posible motivación de la comunicación.