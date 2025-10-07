El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del BBVA, Carlos Torres, posa durante la entrevista en el edificio de La Vela en Madrid.

Carlos Torres

Presidente de BBVA
«Vamos a superar el 50% y esperar una segunda opa no tiene sentido ni atractivo»

Asegura que BBVA se retirará del proceso en el caso de que la CNMVle obligara a subir el precio en una segunda oferta

Lucas Irigoyen
Clara Alba

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 00:32

Comenta

Después de 16 meses, la opa de BBVA para adquirir el Sabadell afronta los últimos cuatro días. El viernes a media noche termina el ... plazo que los accionistas del banco catalán tienen para responder a la oferta. Son 96 horas en las que se juega el éxito o fracaso de la operación. La clave: alcanzar el sí del 50% de los accionistas del Sabadell. Para el presidente de BBVA, Carlos Torres, es algo que lograrán «ampliamente». El máximo dirigente se muestra confiado en un escenario en el que se intensifican los mensajes, por cierto, cada vez más afilados. Y es que los responsables de la entidad catalana contestan que la opa no alcanzará ese porcentaje y señalan que la operación necesitará una segunda oferta en metálico.    Para Torres, se trata de un planteamiento que responde a «especulaciones interesadas» que tratan de «hacer pensar al accionista del Sabadell algo que no es cierto». Insiste categórico que en el «hipotético caso» de que tengan que recurrir a una segunda oferta –opción necesaria para seguir adelante si la aceptación queda entre el 30% y el 50%– nunca lo harán a un precio superior.   

