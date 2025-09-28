El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede de Banco Sabadell EFE

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  2. 2 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  3. 3 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  5. 5

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  6. 6

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  7. 7

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  8. 8

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  9. 9

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  10. 10 Un conductor atropella a una mujer de 92 años en Txurdinaga y da positivo en alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva