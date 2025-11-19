Gortázar (CaixaBank) alerta de la brecha generacional desatada por la crisis de la vivienda

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, sitúa la crisis del acceso a la vivienda en España como uno de los principales riesgos para la ... economía nacional. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía celebrado este miércoles en Madrid, el banquero pidió a los partidos dejar a un lado la guerra política para centrarse en alcanzar un pacto que sirva para sacar adelante soluciones a este grave problema que, a su juicio, «puede generar un cuello de botella para la evolución de la economía y un serio problema social».

«Hay que tener un consenso de país. Si tenemos suelo, materiales, demanda... no es tan complicado alcanzar un acuerdo», advirtió durante su intervención. Gortázar hizo especial hincapié en las dificultades para el acceso a la vivienda de los jóvenes, reconociendo que este colectivo tiene «condiciones desafortunadamente peores que cuando lo éramos nosotros». En este sentido, considera que la vivienda es un factor clave para reducir esa brecha de patrimonio generacional que se ha agravado en los últimos años. «La diferencia entre el patrimonio medio de los mayores de 64 años en los últimos cuatro años frente al de los menores de 35 se ha multiplicado por 11», advirtió. «La diferencia es enorme y pone en juego el futuro de nuestros jóvenes: quien no tiene una vivienda tiene un nivel de vida peor», sentenció.

A su juicio, la vivienda adolece de un problema de oferta. «Entre el 50% y el 65% de los nuevos hogares que se crean tienen vivienda y el resto no», alertó. «Necesitamos liberalizar los procesos, poner suelo a disposición de los promotores, solucionar el problema de mano de obra y también el problema de falta de coordinación de administración; hay que buscar un acuerdo conjunto», insistió el banquero.

Respecto al final de la guerra hipotecaria que se prevé en el sector, el presidente de CaixaBank defendió que el sector está financiando la vivienda de manera sana, «en condiciones competitivas», recordando que el crédito sigue siendo mucho más barato en España que en el resto de la zona euro.