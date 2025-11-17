El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Baleares lidera el ranking de subida de precios de la vivienda. Efe

Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón

Baleares lidera el ranking de las viviendas más caras, con un 67% superando esa barrera de los 500.000 euros.

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:20

Que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden en España no es ningún secreto. La falta de oferta ante una ... demanda cada vez mayor ha desbocado los precios hasta provocar que acceder a una casa sea misión imposible en muchas zonas del país, incluso para aquellos que cuentan con un sueldo más que decente.

