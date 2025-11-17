Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón

Que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden en España no es ningún secreto. La falta de oferta ante una ... demanda cada vez mayor ha desbocado los precios hasta provocar que acceder a una casa sea misión imposible en muchas zonas del país, incluso para aquellos que cuentan con un sueldo más que decente.

Para hacerse una idea del descontrol del mercado, casi un 23% de las viviendas en España -prácticamente una de cada cuatro- ya cuesta más de medio millón de euros. En el extremo opuesto, tan solo un 29,5% presenta un precio inferior a los 150.000 euros, según datos recopilados por la plataforma Pisos.com.

El problema es que las franjas intermedias presentan porcentajes similares: el 28,8% de los inmuebles se sitúa entre 250.000 euros y 500.000 euros, y el 18,78% entre 150.000 y 250.000 euros, lo que evidencia que más de la mitad del mercado se concentra en los segmentos más extremos de precio, dejando las medias en el espectro con menor representación.

El desfase entre los dos polos es absoluto. Y muestra una clara segmentación geográfica, con las zonas costeras y las grandes capitales concentrando las casas más caras, forzando a que los ciudadanos que aspiran a comprar con un presupuesto ya ni siquiera ajustado, sino medianamente normal, vean limitada su búsqueda a zonas de interior.

Por comunidades autónomas, destaca el caso extremo de las Islas Baleares, con más d eun 67% de sus inmuebles superando esa barrera del medio millón de euros. Apenas el 13,5% de las casas en venta tienen un precio inferior a los 250.000 euros, en un mercado tremendamente condicionado por la falta de oferta.

El problema se extiende a Madrid, donde uno de cada tres inmuebles (32,6%) supera el medio millón de euros, seguido de Canarias, donde le 30,3% sobrepasan esa barrera. «Ambos se han consolidado en los últimos años como destinos de alta demanda, tanto por motivos laborales como por calidad de vida. Esto ha generado una escalada de precios alarmante», advierte Ferran Font, director de estudios de Pisos.com.

País Vasco (26,97%), Andalucía (25,79%) y la Comunidad Valenciana (23,81%) completan el grupo de autonomías donde aproximadamente uno de cada cuatro inmuebles supera los 500.000 euros, aunque con importantes diferencias provinciales en su interior, con Guipúzcoa entre las más caras. «Provincias como Málaga, Baleares o Guipúzcoa combinan factores como el atractivo turístico, la demanda internacional y, en algunos casos, una fiscalidad favorable que han disparado los precios hasta niveles que dificultan enormemente el acceso a la vivienda para la población local», analiza el director de Estudios de pisos.com.

Vivienda asequible, en el interior

En el extremo contrario, numerosas provincias del interior mantienen una amplia oferta por debajo de los 150.000. Teruel lidera este ranking con un 79,72% de inmuebles en este segmento, seguida de Jaén (71,53%), Cuenca (71,90%), Ciudad Real (70,49%), Zamora (68,29%), Ávila (66,93%) y Badajoz (61,40%).

«La diferencia entre capitales de provincia es también cada vez más pronunciada. Mientras en San Sebastián o Palma resulta prácticamente imposible encontrar vivienda por menos de 250.000 euros, en ciudades como Zamora, Almería o Lleida más de la mitad de la oferta se sitúa por debajo de los 150.000 euros. Esta realidad está marcando los flujos migratorios internos y las decisiones de inversión inmobiliaria de muchos españoles», analiza Font.

En el lado opuesto del espectro se sitúan varias comunidades del interior peninsular. Extremadura lidera el ranking de mercados más asequibles, con un 60,55% de viviendas en venta por debajo de los 150.000 euros y apenas un 2,81% que supere los 500.000 euros. Aragón (60,61%), Castilla y León (55,68%) y Castilla-La Mancha (57,75%) presentan porcentajes similares, con más de la mitad de su oferta concentrada en el segmento de menor precio.

Estas comunidades mantienen además una escasa presencia en el segmento alto, con porcentajes que no superan el 4,23% de viviendas por encima de 500.000 eruos. «Las comunidades del interior ofrecen oportunidades reales de acceso a la vivienda en propiedad. Más de la mitad de la oferta se sitúa por debajo de los 150.000€, lo que contrasta radicalmente con la situación de las zonas costeras y las grandes capitales», destaca Font.

Cataluña presenta un equilibrio mayor en su distribución, con un 30,68% de viviendas en la franja de 250.000 a 500.000 y un 21,53% por encima del medio millón.