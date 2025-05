Verdeliss, exultante subcampeona del Maratón Martín Fiz: «Es surrealista. Venía con las piernas destrozadas»

Iván Benito Domingo, 11 de mayo 2025, 13:19 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

Nada más acabar su primer Maratón Martín Fiz en Vitoria, patrocinado por EL CORREO, Verdeliss busca a la ganadora. «Eres una máquina», le dice a Ane Alberdi. La corredora de Azpeitia agradece el reconocimiento a una soberbia remontada. «Te he visto pasarme y he dicho, hasta luego», comentan amistosamente en una charla que termina con una foto de rigor. A partir de ahí, las peticiones de multiplican.

«Eres mi inspiración», le dicen a la navarra Estefanía Unzu, que saltó a la fama con el nombre de Verdeliss. Su tirón mediático imparable empezó en 2008. Fue 'youtuber' antes de los 'youtuber'. En la red social de vídeos mostraba su ajetreada vida familiar, hasta el nacimiento de su hijo Julen. Madre de ocho hijos, aceptó participar embarazada en Gran Hermano VIP en 2018. Le arreciaron las críticas y optó por reciclarse. Influencer en Instagram con su faceta de atleta. Le viene de familia.

En la meta le esperaba su padre, Fernando Unzu, entrenador del club Ederki en el que Verdeliss empezó, con ganas de entregarle una chaqueta para que no se enfríe. Pero entre tantas peticiones de fotos y muestras de cariño, espera su momento. «Ha sido un maratón muy bonito. Correr en Vitoria es como hacerlo en casa», cuenta para EL CORREO, que vive a una hora de la capital vasca.

'Estefi' no para de oír su nombre. Igual que durante los 42,195 kilómetros. «Había cantidad de público animándome. También corredores. En los tramos de ida y vuelta gritaban mi nombre, nos apoyábamos. Hay un sentimiento de camaredería que anima a todo el mundo a correr. En cualquier distancia. El caso es hacer deporte», espolea la navarra, exultante con su resultado. «Soy subcampeona, es surrealista».

40 maratones

Después de haber logrado completar siete maratones en siete días en siete continentes distintos en el mes de febrero, nada la detiene. Ni la fatiga. «Venía con una expectativa muy baja. El fin de semana pasado fue mi cumpleaños y no se me ocurre mejor idea que correr en Biarritz. Unos subes y bajas que me dejaron las piernas destrozadas». Pero desde la salida, presentada como la gran atracción de la prueba, «llevaba muy buenas sensaciones». «Quería bajar las tres horas, lo he logrado y encima voy a subir al podio. Está mi familia esperándome, en un rato llegará mi marido... no puede ser mejor», celebraba.

40 maratones tienen ya en el contador que inició hace poco y que seguirá en aumento. «Cada día quiero hacer cosas, mi distancia es la maratón, así que mientras el cuerpo me siga dejando, quiero ir acumulando», señala, con un recuerdo imborrable de Vitoria. «Correr por todo el mundo es extraordinario porque además haces mucho turismo pero el sentimiento que se siente aquí en Vitoria es algo increíble», culmina antes de fundirse en un abrazo con su familia.