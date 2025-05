Una marea de más de 4.000 corredores toma Vitoria por el Maratón Martín Fiz

Iván Benito Domingo, 11 de mayo 2025, 09:14 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

Una inmensa marea de más de 4.000 corredores atraviesa Vitoria este domingo desde primera hora hasta más allá del mediodía. La popular carrera, que cuenta con el apoyo de EL CORREO, ha roto su techo de participantes gracias a la repercusión que ha alcanzado en el calendario alavés y vasco, y por una novedad que la ha convertido en una cita aún más popular. La carrera de 5 kilómetros, que la hace accesible para casi cualquier 'runner', ha permitido a la cita ir un paso más allá en su objetivo de convertirse en un evento de ciudad.

Ya han llegado a meta los primeros vencedores. El vitoriano Ander Uribe (con un crono de 1:10:41) ha sido el ganador en la media maratón. Según ha explicado el corredor, «me he quedado solo en el kilómetro 3 y en la Avenida del Zadorra con viento y en solitario… Se ha hecho duro. Ha sido muy mental». En esta ocasión ha hecho 12 segundos menos que el año pasado. «Vengo de correr los maratones de Barcelona y Boston. Me ha pillado con el pico de forma», se ha felicitado.

En categoría femenina, Marta Romero (del Dida), también de la capital alavesa, hse ha llevado el triunfo. «Estoy preparando el Half, entreno mucho y ha sido la combinación de todo. Esperaba ganar la de veteranos, pero no la absoluta», ha confesado. «He ido con mi compañero Raúl en todo momento, muy constante, y ha sido una mañana perfecta para correr», ha valorado. Por su lado, Luis Pérez, vitoriano, ha encabezado la carrera de 10 kilómetros. Ha cruzado la meta poco después de las 9.00 horas. «En el último desvío nos hemos quedado tres y nos la hemos jugado casi al sprint. He llegado con el gancho, pero me ha dado para ganar», ha relatado.

También hay ganadora femenina en 10 kilómetros: Nati, de A Coruña. «He estado entrenando mucho esta semana y no venía con idea de hacerlo tan bien. Vengo para acompañar y ayudar a mi marido, que es del País Vasco y corre la Maratón», ha apuntado la corredora, que ha solicitado concocer en persona a Martín Fiz. «He corrido los primeros 5 kilómetros con Estefanía (Verdeliss) y va camino de un 2 horas 48 minutos. Primera destacada».

«Ha sido una sorpresa»

Alberto Bellosillo (14;47) y Fernanda Fleischmann (16:01) han sido los primeros en la modalidad de 5 kilómetros. «He empezado que me caía, casi me tropezaba. La carrera ha sido algo caótica hasta el final con los cruces, pero salgo muy contento. Había corrido tres veces la de 10 kilómetros y quería estar en el podio. Ha sido una sorpresa la victoria», ha confesado el primero. La vencedora, de padre alemán, está afincada en Donosti y es estudiante de Nutrición en Vitoria. Entrena con el Aloha Triatlón.

La salida se ha producido a las 8.30 horas, en la que todos los corredores han arrancado de forma simultánea, con independencia de su distancia, en medio de un ambiente festivo donde se han dado cita los deportistas más competitivos y grupos de amigos o familias. La carrera, que agotó las inscripciones hace tiempo, cuenta con un total de cinco modalidades: la nueva de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón y la categoría reina (42 kilómetros), la más exigente y apta sólo para los atletas mejor preparados.

La celebración del Maratón Martín Fiz ha provocado también diversas afecciones al tráfico y en el servicio del tranvía. En este sentido, las calles más afectadas se encuentran en la zona sur (el entorno de Mendizorroza) y algunos puntos cercanos a Ariznabarra y San Martín. Las que se encuentran en la zona de la salida de la meta permanecerán cerradas hasta después de las 14.00 horas, cuando se dará por concluido el evento. Por su lado, el metro ligero recuperará la normalidad completa en torno a las 11.30 horas en todo su recorrido.