La prueba 'corta' se estrena con éxito

El Maratón Martín Fiz vibra un año más. Entro los más de 4.000 corredores que han tomado las calles de Vitoria dispuestos a disfrutar de una mañana diferente en el que la alegría, ilusión y nervios había varios debutantes. Y es que la edición de este año se prestaba a ello, ya que la principal novedad ha sido la incorporación de la carrera de 5 kilómetros. Su estreno ha sido todo un éxito.

Los corredores han partido desde el Paseo de Cervantes y han llegado hasta la plaza de la Constitución, para dar vuelta y regresar al campo de Mendizorroza. Julen, por ejemplo, competía por primera vez en esta modalidad. «Me gusta que hayan metido esta distancia porque así cada vez se pueden animar más corredores a competir. Ha estado muy bien», ha señalado antes de iniciar la carrera. Compartía la misma impresión Jorge, que ya había corrido previamente en otras distancias. «He querido correr los 5km por ser la novedad. He hecho una buena marca», ha señalado en línea de meta.

Pero si algo ha propiciado esta modalidad es el incremento de la presencia femenina. El 72% de los runners que tomaban parte en esta prueba eran mujeres como Esther, que debutaba en una competicion. «Ha estado muy guay. Me he divertido mucho y me lo he pasado como una enana. Ojalá esto anime todavía a más chicas a participar», ha deseado. A lo que Josune, que lleva más experiencia a sus espaldas anota. «Hace algunos años era muy difícil ver mujeres corriendo. Ver que cada vez hay más es algo muy bonito de ver y un orgullo». La carrera de los 5 kilómetros ha llegado para quedarse.