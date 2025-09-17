El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El portugués Nader, de dominar las millas de Bilbao y Berango a campeón del mundo de 1.500

El medalla de oro en Tokio ha ganado en cuatro ocasiones cada una de las carreras vizcaínas

Igor Barcia

Igor Barcia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:43

El portugués Isaac Nader, que vive y entrena en España y que ha ganado en cuatro ocasiones la Milla de Bilbao y otras tantas veces la de Berango, se proclamó este miércoles campeón del mundo de 1.500 metros, en Tokio. Se llevó el triunfo con un gran esprint final para acabar con un tiempo de 3 minutos, 34 segundos y 10 centésimas.

Nader, en tres de sus cuatro victorias en la meta de la Gran Vía
Imagen principal - Nader, en tres de sus cuatro victorias en la meta de la Gran Vía
Imagen secundaria 1 - Nader, en tres de sus cuatro victorias en la meta de la Gran Vía
Imagen secundaria 2 - Nader, en tres de sus cuatro victorias en la meta de la Gran Vía

El mediofondista de 26 años superó en la meta al británico Jake Wightman (3:34.12, plata) y al keniano Reynold Cheruiyot (3:34.25, bronce). El defensor del título mundial, el británico Josh Kerr, visiblemente lesionado, fue decimocuarto y último (4:11.23), muy distanciado.

Nader, nacido hace 26 años en Faro (Algarve, sur de Portugal), consigue el mayor éxito de su carrera, en un año donde había sido bronce en el 1.500 metros en el Europeo bajo techo de marzo en Países Bajos.

El portugués Nader, de dominar las millas de Bilbao y Berango a campeón del mundo de 1.500
Imagen secundaria 1 - El portugués Nader, de dominar las millas de Bilbao y Berango a campeón del mundo de 1.500

Su éxito es también el del reputado entrenador español Enrique Pascual, con el que Nader se prepara en Soria. Fue allí, en esa pequeña ciudad castellana, donde Enrique Pascual formó en su día a uno de los especialistas de 'milqui' más recordados, el español Fermín Cacho, oro olímpico en Barcelona 1992 y plata olímpica en Atlanta 1996.

En Mundiales, por contra, Cacho no pudo subir a lo más alto del podio y tuvo que conformarse con dos platas (1993, 1997), con lo que Pascual puede vivir ahora con Nader un logro que se le había escapado en su día con su pupilo. Se trata, por tanto, de una medalla con cierto sabor vizcaíno.

El único corredor español en la final de 1.500 metros de Tokio 2025, Adrián Ben, fue octavo con un tiempo de 3:35.38.

Espacios grises

