Isaac Nader lleva a Soria el título mundial de 1500 metros

Isaac Nader ha logrado en Tokio un triunfo con sabor soriano. Nader es portugués, pero desde 2022 reside en Soria, donde entrena junto a su pareja Salome Afonso a las órdenes del histórico Enrique Pascual, forjador de campeones. El orfebre de Brías (1957) ha sido el encargado de llevar a Nader hasta lo más alto, hasta el oro del campeonato del mundo de Tokio, en una final de 1.500 metros que se ha resuelto in extremis, por dos centésimas sobre un Jake Wightman que ya se veía con su segunda corona. No ha sido la mejor carrera de los últimos campeonatos, desde luego, descafeinada por las ausencias de atletas como Jakob Ingebrigtsen, Yared Nuguse o Cole Hocker, a lo que se ha añadido la lesión durante la carrera de Josh Kerr.

Pero había que aprovechar el momento e Isaac Nader lo ha hecho con un final pleno de ambición que le ha permitido alcanzar sobre la línea de meta a Wightman, que había repetirdo la táctica que le llevó al éxito en Edmonton'22 y que a punto ha estado de repetir en Tokio. Adrián Ben, por su parte, ha estado en la pelea hasta a falta de 100 metros, pero la recta de meta se le ha hecho muy larga al mediofondista de Viveiro. También al neerlandés Laros, un talento de 20 años que parecía el elegido para hacerse con el oro, pero quizá superado por la responsabilidad, sólo ha podido ser quinto. Y último, cojeando durante dos vueltas pero con el orgullo de llegar a la meta, ha sido Josh Kerr. El defensor del título que logró en Budapest'23 ha recibido el reconocimiento a su esfuerzo por parte del público que llenaba el estadio.

Nader ha hecho historia para Portugal, con un oro que Rui Silva persiguió muchas veces sin éxito. El hasta hoy único medallista olímpico (3º Atenas'04) y mundial (3º Helsinki'06) fue precisamente entrenador de Isaac Nader hasta que en 2022 decidió dejarlo. En ese momento, tanto él como su pareja Salome Afonso buscaron junto a la federación de Portugal un entrenador de garantías para seguir creciendo y llegaron a un acuerdo con un fabricante de grandes atletas como Enrique Pascual. Y así ambos se trasladaron a Soria, escenario de algunas de las páginas más importantes del atletismo español. Enrique Pascual Oliva suele contar que él ayudó a construir la pista de Los Pajaritos, allí donde jóvenes promesas como Fermín Cacho y Abel Antón empezaron a perseguir sus sueños.

De su mano, Cacho fue el inolvidable campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona'92 y también campeón de Europa en Helsinki'94). Abel Antón, por su parte, fue doble campeón del mundo de maratón en Atenas'97 y Sevilla'99 y campeón de Europa de 10.000 metros en Helsinki'94). Y hubo más éxitos. También entrenó a Manuel Olmedo (campeón de Europa indoor de 800 en 2011), Tomás de Teresa (bronce en 800 metros en el Europeo de Helsinki'94 y plata en el Europeo en pista cubierta de Glasgow'90). Roberto Parra, Reyes Estévez, Dani Mateo, Sebastián Martos, Ibrahim Chakir... la lista es muy extensa y hay que unir el éxito de Nader, al que Pascual ha visto desde el estadio japonés puesto que en las competiciones más recientes el entrenador soriano ha acudido con la selección portuguesa para apoyar a sus pupilos.

