Julie Derron encabeza el Ironman a la salida del pantano

Álava cuenta este domingo con toda una medallista olímpica fajándose contra sí misma. Julie Derron, subcampeona en París 2024, comanda el Ironman de Vitoria 2025. La atleta suiza ha sido la primera en salir del pantano de Landa tras nadar los 3,8 kilómetros pertinentes. Su tiempo, 53 minutos y 8 segundos, suponen casi dos minutos menos de los empleados el año pasado por Kat Matthews (55:07), dominadora de la edición anterior que ostenta el récord de la prueba femenina (8h:24':23«).

Las mujeres copan el protagonismo de la edición de 2025, con 17 triatletas profesionales en liza por ningún hombre. A las 7:50 se echaban al agua todas ellas, con la mirada fija en el horizonte y en el cielo. El parte meteorológico refleja tormentas a partir de las 3. Por ello, todas quieran acabar cuanto antes. A la suiza Derron le ha seguido la estela Lottie Lucas, una británica que reside en Dubai. Se ha subido a la bici a escasos 23 segundos de distancia, mientras que las otras dos favoritas, la francesa Marjolaine Pierre y la germana Anne Haug, lo hacían a 3 y 5 minutos respectivamente.

Las diferencias no pueden considerarse considerables debido a la distancia a la prueba. Con 180 kilómetros en bici y 42 de maratón, es habitual que se produzcan vuelcos en la clasificación. Además, para Derron, la líder, es tan solo el segundo Ironman de su vida tras el de la Emilia Romaña en 2022. «Desde entonces no he vuelto a competir en estas distancias», reconoce una atleta que busca en Vitoria su clasificación para el Mundial de Kona en Hawai.

La historia de Derron es toda una lucha mental. Comenzó a practicar triatlón de niña y su afición y pasión por el deporte le llevaron a entrar como junior en el centro de alto rendimiento Trisutto, donde se le empezó a conocer con el apodo de «pequeña pistola».

La deportista helvética nacida en 1996 poco a poco comenzó a cosechar premios como el Campeonato de Europa sub-23 en 2018 o el triatlón de velocidad en el Campeonato Europeo celebrado en Kazán en 2019 hasta que su evolución se vio truncada por un grave accidente de bicicleta en el que se rompió el omoplato. Se perdiño los Juegos de Tokio. Un mamazo. Sin embargo, Derron mantuvo el ánimo. La atleta se recuperó, volvió a hacerse con el ritmo de los entrenamientos y pronto progresó en su carrera deportiva. Consiguió suficientes puntos para estar clasificada entre las 30 mejores del mundo y logró en 2021 la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Triatlón celebrado en Valencia.

Es la actual líder del T100 Triathlon World Tour tras su triunfo en San Francisco y su segunda plaza en Vancouver. La historia de superación de la atleta de Zúrich, una de las mejores triatletas de la actualidad a nivel mundial, solo se entiende desde el esfuerzo y la voluntad.

En la categoría masculina, el croata Petar Matic ha sido el primero en salir del agua tras 50 minutos y 42 segundos de nado. A 44 segundos ha salidl el belga Michotte y a casi dos minutos, el alemán Julian Philip Becker. El germano lidera ahora la prueba tras completar los primeros 7,9 kilómetros de bici.

