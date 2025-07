«Es agradable no sentirse sola en una prueba como el Ironman»

Julie Derron (Zurich, 1996) es una atleta con una capacidad mental muy potente. Pese a sufrir en 2020 una dura caída que le provocó la ... rotura de su omoplato, la atleta helvética no se dio por vencida y siguió con humildad entrenando y mejorando. «Intento vivir el momento y enfocarme en los próximos 10 metros», promulga. Derron atiende a EL CORREO desde el aeropuerto de su ciudad natal antes de partir hacia la capital alavesa «con muchas ganas e ilusión de hacer una buena carrera».

– Ganó el Campeonato de Europa en 2021 después de una dura caída con la bici que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional. ¿Cómo lo recuerda?

– De forma muy positiva. Estaba un poco decepcionada de no haber podido competir ese verano en los Juegos Olímpicos de Tokio así que volví a entrenar muy duro mientras el resto competía. Tuve una gran carrera en Valencia y estaba muy contenta de volver a casa con el título europeo. Fue la primera gran competición que gané y desde entonces he ido avanzando cada año. Estoy muy contenta de haber tenido esa experiencia y de cómo logré recuperarme.

– Fue subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cómo ha cambiado su carrera desde este logro?

– Mucho. Me ha hecho más popular y ha sido un gran éxito para mí. Estaba muy contenta de realizar la mejor prueba de mi trayectoria hasta la fecha y de mostrar el duro trabajo que he realizado con un gran resultado. También me ha dado mucha confianza para poder hacer buenas carreras y ser capaz de competir con las mejores atletas del mundo.

– ¿Qué significó para usted estar en el podio de unos Juegos?

– Me sentí extremadamente orgullosa. He estado practicando triatlón desde que era pequeña, por lo que terminar entre las tres primeras en un evento así fue un sueño hecho realidad. Estoy muy satisfecha de que todo lo realizado durante tanto tiempo haya dado estos resultados.

– ¿Qué ha aprendido compitiendo al más alto nivel estos últimos años?

– Sobre todo a prepararme. Un triatlón es muy largo y pueden suceder muchas cosas en las casi 10 horas que estamos compitiendo. Hay que estar lista para la carrera y lo que venga, también a nivel mental. Vengo en buena forma y me siento bien.

– Va a ser su primera vez compitiendo en el Ironman de Vitoria. ¿Qué le han comentado sobre la carrera?

– Casualmente mi hermana compitió allí en 2019 y fue segunda por detrás de Heather Jackson con una marca de 9:05:33. Me ha contado muchas cosas buenas sobre el circuito y los aficionados que están todo el día aplaudiendo a los atletas. Todavía tengo que hablar con ella un poco más porque me ha contado muy poco (risas). Me ha dicho que el tramo de bicicleta es muy agradable, que el pantano está muy bien para nadar y que la carrera a pie está a abarrotar de gente. Parece una ciudad hermosa en la que el ambiente es genial. Estoy muy emocionada por ello.

– ¿Le motiva competir en lugares donde los fans son tan apasionados?

– Sin duda. Es agradable no sentirte sola durante la prueba y tener gente que te apoya. Siempre te ayuda a mantener la concentración y estar motivada, especialmente en un día tan largo.

Vitoria «La gente que conozco me ha dicho que es una ciudad muy bonita y que sus habitantes son bastante amables»

– ¿Qué le atrae de este Ironman en particular?

– Estaba en mi plan de temporada y Vitoria está cerca de Suiza, por lo que es un viaje fácil. Además, he tenido buenas carreras en España y he disfrutado mucho con su gente. Espero que me acompañen el domingo durante todo el día.

– ¿Cómo intentará derrotar a sus principales rivales Anne Haug y Marjolaine Pierré?

– Soy prácticamente una debutante. Hice un Ironman en 2022 en la Emilia Romaña y desde entonces no he vuelto a competir en estas distancias. En ese momento era una atleta diferente. Voy a enfocarme desde el inicio en cuidar mi cuerpo y tener paciencia para obtener un gran resultado. Es un día tan largo que lo que tienes que hacer es enfocarte en ti misma y hacerlo de la mejor manera posible sin perder el ritmo.

– ¿Qué disciplina del Ironman le parece más complicada?

– Todo el día es desafiante. Lo más importante es cuidar mucho de ti misma. Además, he visto que va a hacer calor, por lo que va a haber que comer e hidratarse bien para nos desfallecer.

– ¿Cómo desconecta del triatlón cuando no compite ni entrena?

– Me gusta ir a la naturaleza y tomar un café mientras leo un buen libro. Por supuesto también aprovecho para disfrutar de la compañía de mi familia y de mis amigos.

– ¿Cuál es su objetivo para este domingo?

– Me gustaría obtener la clasificación para el Mundial de Kona en Hawai y acumular experiencia en la distancia. Terminar con los participantes que lo consigan sería genial.

– Tras Vitoria, ¿cuál será su próxima carrera?

– La carrera T100 en Londres que se celebra cuatro semanas después. Es un poco más corto y espero seguir mejorando.

– ¿Qué le han contado sobre la ciudad?

– La gente que conozco me ha dicho que es muy bonita y que los vitorianos son bastante amables. Voy a estar dos días más alojada después de la carrera, por lo que aprovecharé para poder explorar y verla más en profundidad.