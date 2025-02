Un conocido atleta olímpico se moja sobre el polémico récord de 100 kilómetros de Verdeliss: «La marca que vale es...»

Gabriel Cuesta Martes, 25 de febrero 2025, 20:17 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

¿Récord de España sin tener la marca oficial más rápida de la historia? Esa es la pregunta que esconde la polémica en la que se ha visto envuelta la influencer Verdeliss, Estefanía Unzu en su vida real, después de firmar el pasado fin de semana la plusmarca nacional en 100 kilómetros con un tiempo de 7 horas, 47 minutos y 46 segundos en el Campeonato de Australia, en Canberra.

La propia atleta navarra, con más de millón y medio de seguidores en redes, compartía su hazaña en redes sociales y presumía de haber hecho historia al enmarcar su nombre en el atletismo español. También la Real Federación Española de Atletismo compartía en redes el nuevo récord de España. La sorpresa llegó cuando, a las pocas horas, la ultrafondista valenciana Carmen Pérez, reivindicaba con un vídeo que su marca de 7 horas, 47 minutos y 14 segundos mejoraba la de Verdeliss. Ya estaba montada.

Todo tiene su explicación. Es cierto que Pérez firmó esa marca en un recorrido homologado de una competición oficial, en el campeonato del mundo de 2022. Es válida, pero no fue homologada para que estableciese un nuevo récord nacional en la distancia. ¿El motivo? La organización no exigió a la valenciana hacer el control antidopaje aleatorio, pero era necesario pasarlo para homologar el registro antes de que pasasen 24 horas desde que cruzó la línea de meta.

Lo explica en la Cadena COPE Chema Martínez, atleta olímpico (Atenas 2004 y Pekín 2008) y uno de los fondistas españoles más destacados en los últimos tiempos. «La mujer que más rápido había corrido era Carmen Pérez. Pero cuando hizo esa marca, no pasó el control antidopaje, lo que no permitió homologar su récord». Por tanto, el corredor madrileño decanta la balanza a favor de la influencer, cuyo tiempo aún no ha sido certificado.

Por el momento, Verdeliss no se ha pronunciado sobre la polémica. Con su popularidad disparada tras conseguir vencer en el reto de siete maratones en siete días del World Marathon Challenge, en su cuenta de Instagram celebraba batir el anterior récord nacional de 100 kilómetros, tal y como ha respaldado posteriormente la Federación con un post. También festejaba firmar la «mejor marca de todos los tiempos en la distancia», una afirmación cuestionable si se tiene en cuenta que el tiempo de Pérez es válido en competición oficial, aunque no fuera homologado como récord.