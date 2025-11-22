El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jaume Munar en su partido ante Zverev. efe
Semifinales

Munar no puede con Zverev y la semifinal se decide en el dobles

El balear compitió de tú a tú contra el alemán, que necesitó dos desempates para imponerse en ambos sets

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

Todo o nada. España se jugará el pase a la final de la Copa Davis en el punto del dobles después de que Jaume Munar no pudiera con Alexander Zverev (7-6 (2) y 7-6 (5)). El balear jugó un gran partido y llevó al número tres del mundo a dos desempates donde simplemente el germano fue mejor. Munar, con la confianza que daba el triunfo de Pablo Carreño ante Jan-Lennard Struff, no se achicó contra seguramente el mejor tenista de la competición tras las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Le recuperó un 'break' en el primer set y consiguió él la primera rotura del segundo, pero Zverev plasmó su favoritismo en esta pista rapidísima en ambos 'tie breaks'. En el primero no dio opción, con un amplio repertorio de derechas, saques y un revés a la línea que selló el primer set, y en el segundo, más competido, se repuso a empezar por debajo en el marcador.

Zverev, pese a que no es la viva imagen de la consistencia, no se achicó como sí lo hizo Struff en el partido anterior y cuando más nervios podía tener, con cualquier fallo mandando a la lona a Alemania, aguantó de pie.

Las semifinales quedaban pendientes dobles. Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Kevin Krawietz y Tim Puetz. Los españoles habián ganado los tres encuentros que han jugado en la Copa Davis de este año y buena culpa de que España haya llegado a este punto recae en ellos. Todo o nada en Bolonia. Italia espera en la final de este domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  4. 4 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Munar no puede con Zverev y la semifinal se decide en el dobles

Munar no puede con Zverev y la semifinal se decide en el dobles