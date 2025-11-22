El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carreño y Munar felicitan a Granollers y Martíenz tras lograr el pase a la final. Afp
Semifinales | Copa Davis

Granollers y Pedro Martínez mandan a España a la final de la Davis

El dobles confirma el triunfo ante Alemania y mete a España en la final de este domingo contra Alemania

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Milagro tras milagro, España está en la final de la Copa Davis. Marcel Granollers y Pedro Martínez, la pareja de oro de la competición, derrotaron a Kevin Krawietz y Tim Puetz (6-2, 3-6 y 6-3) y clasificaron a España a la final de este domingo contra Italia.

Como ante la República Checa, el dobles tenía la responsabilidad de ser el juez de la eliminatoria y Granollers y Martínez confirmaron su excelente química. Han disputado cuatro partidos este año en la Copa Davis y han ganado los cuatro. Todos ellos decisivos e importantes.

Este quizás el más difícil, por la calidad de sus rivales y por lo que había en juego, el billete a una final de la Copa Davis que se le resistía a España desde 2019. Krawietz y Puetz, maestros el año pasado en Turín, son la sexta mejor pareja del mundo y venían con la confianza por las nubes tras derrotar a Argentina en un dramático 'tie break'. Pero también iban sobrados de fe los españoles tras sorprender a Argentina y poner contras las cuerdas a las alemanes.

Y en este duelo, Granollers y Martínez fueron mejores. Arrancaron desatados, con un 4-0 en veinte minutos que llamaba la atención. Estaban pasando por encima de los alemanes, que reaccionaron en el segundo set para aplacar los ánimos de la hinchada española, más poblada que la alemana en el pabellón de Bolonia.

Parecían los germanos tenerlo todo a favor al comienzo del tercer set, como si hubieran inclinado la balanza, pero el saque de Krawietz hizo aguas en el cuarto juego y permitió un 0-40 que Granollers y Martínez no desaprovecharon. Al juego siguiente, ante la tentativa de recuperar el 'break', los españoles levantaron un 15-30 y situaron en el marcador un 4-1 que fue mortal para los alemanes.

Cuando Zverev, presente en el banquillo, presenció cómo sus compañeros mandaron a la valla un remate que les hubiera dado dos pelotas de 'break', agachó la cabeza, consciente de que Alemania ha tenido que esperar treinta años para una nueva final y que tendrá que seguir esperando para la siguiente.

España es toda alegría. Este domingo (15:00) disputarán una nueva final de la Copa Davis ante la Italia de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli. Otro obstáculo importante, pero no imposible.

