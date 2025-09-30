El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alcaraz también maravilla en Japón

El murciano se venga de Fritz en Tokio y suma ocho títulos esta temporada en su carrera hacia finalizar 2025 como número uno del mundo

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:41

Carlos Alcaraz no para. Parece aplicar aquella frase mítica de Luis Aragonés: «Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Eso es el ... fútbol, señores», dijo uno de los técnicos españoles más valiosos. Pero el jugador murciano está aplicándola también en el tenis. Ayer volvió a ganar otro título. Esta vez en su primera participación en el Open de Japón. Su triunfo número 67, su récord en una temporada, en la que acumula ocho títulos: 2 Grand Slam (Roland Garros y el US Open), 3 Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y 3 Masters 500 (Rotterdam, Queen's y Tokio). En la final venció por cuarta vez al estadounidense Taylor Fritz, por 6-4 y 6-4 en 1h33'.

