Alcaraz se juega cinco millones de euros en Arabia Saudí

Enric Gardiner Martes, 14 de octubre 2025, 15:22

Carlos Alcaraz volverá a empuñar una raqueta este jueves en la exhibición Six Kings Slam, que reúne a los cinco mejores tenistas del mundo y a Stefanos Tsitsipas a partir de este miércoles en Riad (Arabia Saudí).

El murciano, que se ha entrenado estos días en casa, mantiene el vendaje por precaución en el tobillo izquierdo que se dañó en Tokio y que, pese a que no le impidió ganar el título en Japón, sí le obligó a bajarse de la competición en el Masters 1000 de Shanghái. Estas dos semanas de descanso han permitido a Alcaraz refrescar la mente y encarar con garantías la recta final de temporada, en la que la primera parada es esta exhibición en Arabia Saudí y después llegará el Masters 1000 de París-Bercy (del 27 de octubre al 2 de noviembre), las Finales ATP de Turín (del 9 al 16 de noviembre) y las Finales de la Copa Davis en Bolonia (del 18 al 23 de noviembre).

En Riad, Alcaraz no se jugará puntos en el ránking, pero sí el mayor botín de la temporada. Habrá en juego cinco millones de euros, por encima de los 4,2 millones que se llevó en el pasado US Open. La organización entrega 1,2 millones a cada participante y 3,8 adicionales al campeón del evento. Para embolsarse este premio, Alcaraz tendrá que jugar solo dos partidos.

Este miércoles se disputarán los cuartos de final, entre Alexander Zverev y Taylor Fritz y entre Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas, las semifinales se jugarán el jueves y la final y el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado. El viernes los tenistas descansarán porque la ATP no permite que los jugadores disputen exhibiciones tres días consecutivos.

Alcaraz se enfrentará en semifinales al ganador del Zverev-Fritz, mientras que Novak Djokovic hará lo propio con el que triunfe en el Sinner-Tsitsipas. Alcaraz y Djokovic tienen la condición de cabezas de serie por ser los tenistas con más Grand Slams de los invitados. Está por ver el estado físico de Djokovic después de alcanzar las semifinales de Shanghái, donde perdió contra Valentin Vacherot y acabó muy tocado con varias molestias físicas.

El torneo será retransmitido por la plataforma Netflix y se jugará en el ANB Arena de la capital saudí, con capacidad para 15 000 espectadores. El año pasado en su primera edición el campeón fue Sinner, que venció a Djokovic en semifinales y a Alcaraz en la final. El italiano se embolsó 5,2 millones de euros por este triunfo, casi el doble de lo que se hubiera llevado en un Grand Slam.

La intención de la organización saudí era tener a los seis mejores tenistas del ránking, pero esta idea se trastocó al caerse por lesión Jack Draper, al que sustituyó Tsitsipas, que en estos momentos es el número 24 de la clasificación.