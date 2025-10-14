El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de un abarrotado frontón Bzikaia. Ainhoa Gorriz

El frontón Bizkaia acogerá la final del Cuatro y Medio

Las entradas para el choque cumbre se pondrán a la venta este jueves con precios que oscilan entre los 41 y 123 euros

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 14 de octubre 2025, 14:21

Comenta

La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) ha dado a conocer este martes que la final del Torneo del Cuatro y Medio ... se celebrará en el frontón Bizkaia el 16 de noviembre por la tarde. Era el único dato que quedó sin desvelar en la presentación del campeonato hace un par de semanas. Al igual que el año pasado, la cancha del Miribilla volverá a ser el escenario donde se reparta la primera txapela de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  5. 5

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  9. 9

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»
  10. 10

    Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El frontón Bizkaia acogerá la final del Cuatro y Medio

El frontón Bizkaia acogerá la final del Cuatro y Medio