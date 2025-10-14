El frontón Bizkaia acogerá la final del Cuatro y Medio

La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) ha dado a conocer este martes que la final del Torneo del Cuatro y Medio ... se celebrará en el frontón Bizkaia el 16 de noviembre por la tarde. Era el único dato que quedó sin desvelar en la presentación del campeonato hace un par de semanas. Al igual que el año pasado, la cancha del Miribilla volverá a ser el escenario donde se reparta la primera txapela de la temporada.

Las promotoras también han notificado con cerca de un mes antelación el precio de las entradas para el choque cumbre. Oscilarán entre los 41 euros del tercer piso del rebote y del lateral, y los 123 euros de los tres sectores de cancha más cercanos al frontis. Las butacas situadas en el más alejado costarán 98, las del segundo piso lateral 67, mientras que las del rebote de cancha y el segundo piso de esta zona valdrán 52. Se pondrán a la venta este jueves a las 14.00 horas en la página web www.entradasfronton.com.

El campeonato celebra este fin se semana la segunda jornada de la liguilla de cuartos con cuatro encuentros. El viernes en Villabona (19.00 horas) Ezkurdia tendrá a Jaka como rival, mientras que a las 21.15 horas en el frontón de Amorebieta jugarán Agirre contra el vizcaíno Rekalde (Serie B) y Peio Etxeberria frente a Larrazabal. El sábado (17.30) Altuna III se medirá a la revelación del campeonato, Bakaikoa, en el Atano III de San Sebastián, y el domingo jugarán Peña II y Zabala (17.30) en el Beotibar de Tolosa.