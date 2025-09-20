El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urrutikoetxea sigue el aurresku en su honor que tuvo lugar en el frontón Bizkaia. Yvonne Iturgaiz

«Ha sido un camino bonito», se felicita Urrutikoetxea

Despedida ·

El vizcaíno valora los éxitos conseguidos a lo largo de su carrera y agradece todo lo que le ha dado la pelota

José Félix Cachorro

Bilbao

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:34

El protagonista este sábado en el frontón Bizkaia y en todo el mundo pelotazale confesó que se encontraba «nervioso» en el partido con el que ... cerraba una dilatada y exitosa carrera de 16 años como profesional. El de Zaratamo se mostró «agradecido» por el apoyo recibido a lo largo de lo que él definió como «un camino bonito». El público, entregado, aplaudió las intervenciones en el encuentro del último vizcaíno en poner fin a una sequía de títulos de casi cuatro décadas en el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  3. 3

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  4. 4

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  5. 5

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  6. 6 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  9. 9 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  10. 10

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ha sido un camino bonito», se felicita Urrutikoetxea

«Ha sido un camino bonito», se felicita Urrutikoetxea