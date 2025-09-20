«Ha sido un camino bonito», se felicita Urrutikoetxea

El protagonista este sábado en el frontón Bizkaia y en todo el mundo pelotazale confesó que se encontraba «nervioso» en el partido con el que ... cerraba una dilatada y exitosa carrera de 16 años como profesional. El de Zaratamo se mostró «agradecido» por el apoyo recibido a lo largo de lo que él definió como «un camino bonito». El público, entregado, aplaudió las intervenciones en el encuentro del último vizcaíno en poner fin a una sequía de títulos de casi cuatro décadas en el territorio.

Mikel Urrutikoetxea concluía que su vida como deportista de élite ha resultado positiva. Hacía una «valoración buena» de una trayectoria con tres txapelas en tres modalidades diferentes. Sobre este hito, él mismo manifestaba ayer que «al final he logrado entrar en la historia de la pelota. Muy pocos pelotaris lo han logrado. He conocido a muchos pelotaris en este largo camino, he conocido a muchas personas gracias a la pelota, he visitado muchos lugares que seguramente no hubiera conocido sin la pelota. He visto que es lo más bonito del deporte».

Al adiós de Urrutikoetxea acudió una leyenda vizcaína como Iñaki Gorostiza, ganador del Manomanista en 1977. El de Axpe Marzana calificó como un pelotari «completo» al de Zaratamo, «en el mano a mano, parejas y el cuatro y medio». Rubén Beloki, otro as de la pelota, apuntó que era «normal» el nerviosismo de Urrutikoetxea y recordó que «cuando me pasó a mí, no me enteré de nada. Lo quieres hacer medianamente bien para quedar bien con todo el mundo. Es un día muy emotivo».

Y así fue. Un encuentro cargado de sentimientos. La diputada general de Bizkaia,Elixabete Etxanobe, y Karlos Argiñano, como representante de la empresa Baiko, participaron en el homenaje, completado con la actuación del bertsolari Erramun Martikorena y la cantante Anne Etchegoyen. Urruti, acompañado por su esposa y sus dos hijos, saludó a las gradas. Detrás de él, un gran cartel proclamaba «eskerrik asko, Mikel».