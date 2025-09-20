El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aurresku en honor a Urrutikoetxea antes del partido. Yvonne Iturgaiz

Bizkaia despide a lo grande a su referente

Mikel Urrutikoetxea juega su último partido como profesional arropado por los suyos en el frontón de Miribilla, donde lo ganó todo

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:53

Con los ojos vidriosos y el frontón Bizkaia en pie. Así fue el adiós de Mikel Urrutikoetxea de la pelota profesional. Arropado por sus seguidores ... y en el escenario en el que consiguió todos sus títulos oficiales. Tres, uno en cada modalidad. En apenas un año el delantero pasó de ser la eterna promesa a campeón. Su explosión fue un estallido de oxígeno para el territorio dentro de este deporte. Rompió una sequía de títulos que se prolongaba ya 38 años y lo hizo de forma contundente. Este sábado perdió con Zabaleta contra Altuna III y Albisu. El resultado fue lo de menos. El de Zaratamo es parte de la historia de la pelota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  3. 3

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  4. 4

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  5. 5

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  6. 6 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    Propietarios vizcaínos y cántabros, contra el macropolígono de Laredo: «Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras»
  9. 9

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia
  10. 10 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia despide a lo grande a su referente

Bizkaia despide a lo grande a su referente