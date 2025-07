Altuna III, en el ecuador de su periplo más duro

Es el pelotari que más partidos juega durante el verano. La camiseta colorada que porta de campeón del Manomanista y la calidad que atesora hace ... que sea el más requerido en los festivales de fiestas de las localidades además de ser uno de los fijos en los distintos torneos de la época estival. Para Jokin Altuna el verano es el periodo más exigente del año. De planificar y jugar un partido por semana durante prácticamente nueves meses pasa una carga importante de encuentros los tres restantes. En ellos, el de Amezketa tiene periodos más intensos como en el que se encuentra en la actualidad. El delantero disputará nueve duelos durante este mes y seis o siete, si juega la final de la feria de La Blanca, en Vitoria, los primeros once días de agosto con el desgaste que eso supone tanto física como mentalmente.

No es algo extraordinario para el guipuzcoano porque lleva años siendo el pelotari con más gancho. Con el tiempo ha aprendido a gestionar los momentos. «Cuido mucho la alimentación, como y descanso lo máximo que puedo. No tengo mucho tiempo para entrenar. El principal objetivo es intentar no tener molestias. Por ahora las manos las tengo perfectas, y de ahí en adelante trato de hacer los mejores partidos posibles día a día», señaló.

Desde el punto de vista psicológico la carga de trabajo con la que cuenta «cansa, pero ya llevo mucho tiempo y soy consciente de que todos los días no pueden ser iguales. Eso sí, no voy al frontón pensando si el partido es amistoso o de torneo, intento salir y disfrutar lo máximo que pueda».

Comenzó el mes con una derrota en Irún. Venía de sufrir una torcedura en la rodilla pocos días antes en Mungia en el duelo que del Cuatro y Medio de San Fermín que perdió contra Zabala. El campeonato de parejas navarro tampoco le fue bien junto a Bikuña. «Nos pusieron en un grupo muy complicado. Una cosa era dar una oportunidad a mi zaguero y otra meterle contra esas parejas. No estuve bien, pero coger juego así resultó muy complicado. En Bermeo las sensaciones tampoco fueron buenas, pero en Laudio ya jugué un buen partido en el Masters», subrayó.

«Afectan las combinaciones»

Fue en tierras alavesas donde rompió su racha negativa de resultados, aunque las cinco derrotas consecutivas acumuladas no llegaron a preocuparle. «Le doy más valor al juego. Sé perfectamente que ganar es difícil y que para conseguirlo tengo que estar siempre muy bien porque también me afectan las combinaciones».

Este jueves por la noche juega en Azpeitia en el tradicional festival de San Ignacio. Será el primero de la media docena de encuentros que tiene programados en doce días en los que también visitará San Sebastián, Bera, Vitoria –puede que en dos ocasiones–, Ezcaray y Covaleda. «Hasta el día 11 tengo bastante caña», apuntó. Pero la afronta con optimismo, «porque seguro que cuando nos retiremos vamos a echar mucho de menos el ambiente que suele haber en los frontones en verano».