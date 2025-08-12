El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Orio asume el reto de batir el récord de triunfos de Urdaibai

Los 'aguiluchos', que igualan las nueve victorias de los 'txos' a estas alturas de curso, necesitan ganar seis de las últimas ocho regatas

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Martes, 12 de agosto 2025, 00:49

En cualquier disciplina deportiva, tarde o temprano siempre aparece alguien mejor. Un futbolista que marca más goles, un tirador que mete más canastas, un atleta ... más rápido o una trainera que gana más banderas que nadie como hizo Urdaibai la pasada campaña al establecer el récord de triunfos en un mismo curso en 14 banderas. Ese estratosférico registro, que muchos vaticinaban que perduraría en el tiempo, lleva camino de romperse sólo un año después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores



