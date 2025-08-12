Orio asume el reto de batir el récord de triunfos de Urdaibai

En cualquier disciplina deportiva, tarde o temprano siempre aparece alguien mejor. Un futbolista que marca más goles, un tirador que mete más canastas, un atleta ... más rápido o una trainera que gana más banderas que nadie como hizo Urdaibai la pasada campaña al establecer el récord de triunfos en un mismo curso en 14 banderas. Ese estratosférico registro, que muchos vaticinaban que perduraría en el tiempo, lleva camino de romperse sólo un año después.

Orio, gran dominador del verano hasta el momento, se ha propuesto echarlo por tierra y números en mano lleva camino de conseguirlo. Los 'aguiluchos' suman idéntico balance que los bermeotarras a estas alturas de la competición -9 ikurriñas en 12 jornadas-, pero contabilizan tres puntos más en su casillero -140 los amarillos por 137 los azules-.

Esa pequeña diferencia se debe a que la 'Bou Bizkaia' terminó quinta en la Ikurriña de Orio de 2024, mientras que el peor resultado de la 'San Nikolas' hasta ahora es la tercera plaza cosechada en la bahía de La Concha en la tercera jornada de la Eusko Label Liga el pasado 12 de julio. Los 'txos', pese a que tuvieron un segundo 'pinchazo' en el tramo final del curso pasado -otro quinto puesto en Ondarroa-, establecieron también el récord de puntos ligueros. Cosecharon un total de 227 frente a los 218 de la anterior marca.

Esos logros y las actuales conquistas de los oriotarras tienen un común denominador y ese es el técnico Iker Zabala. El preparador 'txo', que ha ganado las cinco últimas ligas y las cuatro últimas conchas con Santurtzi y Urdaibai, busca que su primer curso al frente de la nave amarilla quede también para la historia. De momento, ya ha conseguido que Orio regrese a lo más alto, algo que no sucedía desde 2019. Esa temporada, los amarillos cosecharon la única corona CaixaBank de su palmarés a las órdenes de Jon Salsamendi y también con Gorka Aranberri como patrón.

Porque, aunque Iker Zabala es el ideólogo de ambos transatlánticos, hay más elementos en común. Uno es el propio Aranberri que también patroneó la 'Bou Bizkaia' el curso anterior, así como el uruguayo Andrés Medina, un fijo como tres de estribor tanto en Urdaibai como ahora con los 'aguiluchos'. El cuarto de esa lista de caras conocidas en los dos botes de récord es el preparador físico y este curso también remero de la 'San Nikolas' Ander Zabala.

Las incorporaciones de bogadores contrastados como los mencionados junto a los Andrián González, Beñat Egiazu o Asier Carballeda, entre otros, y el hecho de contar con canteranos de calidad tras la entrada en vigor del nuevo cupo que establece la obligación de alinear cuatro remeros de casa en las cuadrillas esta temporada y cinco la próxima, han convertido a la 'San Nikolas' en una trainera sin fisuras. Los cinco cambios de una jornada a otra le dan mucho aire sin que el nivel competitivo se resienta lo más mínimo.

«El Bermeo del año pasado y este Orio son muy similares en cuenta a potencial. Es difícil superar el listón, pero vamos a intentarlo sin obsesionarnos. Lo importante es buscar la mejor versión del equipo. Con el hambre que hay en la plantilla es más fácil marcarse retos ambiciosos porque no se relajan. El trece titular no está definido», apuntó Iker Zabala.

Con dos regatas menos

Los amarillos se han tatuado el número 15 a fuego como aliciente extra. Para batir el récord de 14 banderas de Urdaibai, el club con más títulos ligueros de largo en sus vitrinas -una decena en las 22 ediciones disputadas-, los oriotarras deben imponerse en seis de las ocho jornadas puntuables que restan -los dos asaltos de Zarautz y las banderas de Ondarroa, Getaria, Bueu, Ares, Bermeo y Corte Inglés-.

Con anterioridad al registro establecido por los 'txos', el listón lo habían fijado en 13 victorias Castro en 2009 y Hondarribia en 2015, que sumaron 194 y 217 puntos, respectivamente, aquellos cursos. Eran veranos en los que la Liga contaba con dos jornadas menos -18 citas puntuables frente a las 20 actuales-, lo que otorga gran valor a sus conquistas.

Orio quiere pulverizar ahora todos los registros, el de ikurriñas y también de puntos. Para alcanzarlos cuenta con poco margen de error, pero la seguridad que transmite la 'San Nikolas' le otorga grandes posibilidades de éxito.