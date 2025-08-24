Zierbena manda un aviso a Orio

Julen Ensunza Domingo, 24 de agosto 2025, 17:16 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

Zierbena demostró ayer en Getaria que no hay que darse nunca por vencido, que hay que perseverar por complicada que parezca la empresa porque el trabajo bien hecho puede tener recompensa en cualquier momento. Para los 'galipos' ese momento llegó en aguas de Getaria. Habían conquistado antes dos banderas –ikurriñas de Pasaia y ELCORREO–, pero desde primeros de mes, concretamente desde el día 3, nadie había conseguido doblegar a una Orio de récord que empequeñecía una y otra vez a los rivales en cualquier escenario y condición marítima.

Pero esta vez los 'galipos' completaron una regata redonda de principio a fin después de mucho tiempo y rompieron la racha triunfal amarilla lanzando así un claro aviso a la tropa del comandante Iker Zabala a las puertas de La Concha. Una de las claves para que el plantel de Dani Pérez luzca ya su tercera muesca en el revólver es que no se descompuso en el mano a mano, algo que no había conseguido salvo en contadas ocasiones. Por lo general, la ansiedad y la precipitación terminaban echando por tierra sus opciones. En Getaria, los 'galipos' supieron mantener la cabeza fría y sacar a relucir todo su potencial. Este resultado afianza el trabajo y muestra el camino a seguir en la recta final de campaña.

Zierbena, Orio, Donostiarra y Urdaibai saltaron a escena sabedores de que tendrían que dar su mejor versión para rebajar el 19.50.84 marcado por Getaria en la segunda tanda. La 'Esperantza', que atraviesa en las últimas semanas por un momento dulce, había realizado un auténtico regatón por la calle uno aumentando progresivamente su ventaja sobre Hondarribia, segundo en la serie. Los patroneados por Unax Eizagirre salieron como un tiro y se plantaron en la maniobra inaugural con seis segundos de margen sobre los fronterizos. El hueco se fue hasta los 14 segundos a mitad de recorrido y se situó en 25 en la línea de meta.

Referencias por el pinganillo

Esa diferencia sobre la 'Ama Guadalupekoa' era una buena pista para calibrar la opciones de bandera de los anfitriones. Pronto se confirmó que podía ser así. Zierbena y Orio, que presentaba seis cambios en las tostas, salieron con el cuchillo entre los dientes en la tanda de honor por las balizas cuatro y tres, mientras que Urdaibai y Donostiarra perdían terreno por las boyas uno y dos.

Los 'galipos' giraron en cabeza en la primera maniobra, con un segundo de renta respecto a la 'San Nikolas', pero ninguna lograba rebajar el crono de Getaria en ese punto –los anfitriones habían navegado un segundo más rápido–. El mano a mano por la proa de la regata se mantuvo en 'popare'. «Ola larga chavales», lanzó Gorka Aranberri desde la popa a la tropa 'aguilucha' a 700 metros de la segunda ciaboga. El zarauztarra la cazó al vuelo y consiguió colocar a los suyos en cabeza, aunque por poco tiempo. A mitad de recorrido viraba a la par con Zierbena y esta vez, aunque solo fuera por un segundo, el registro de ambos era inferior al de Getaria en ese paso intermedio.

El tercer sector, en el que la fatiga empieza a hacer mella y Orio había decantado la balanza a su favor hasta ahora, mantuvo la tónica de igualdad. Sorpresa. «Que no nos entren los nervios, sigue agarrando a proa», recalcó Aitor Lazkano a la tropa para no repetir errores pasados. Lo consiguió y los 'galipos' giraron hacia meta en cabeza –un segundo a Orio, con Getaria metida de lleno también en la lucha por la bandera–. La tripulación de la 'Esperantza' esperaba con los nervios en punta el desenlace en las inmediaciones de meta.

El pinganillo echaba humo facilitando referencias sobre la situación de regata en cada momento. A 800 metros de meta, con Zierbena distanciando ya en un bote a Orio en su tanda, el GPS situaba a Getaria solo un segundo por detrás de la embarcación vizcaína. «Hay que vaciarse hasta meta», ondenó Lazkano a los suyos y la renta 'galipa' sobre la 'Esperantza', a la postre segunda, se fue hasta los tres segundos en la llegada. Orio se tuvo que conformar con la tercera plaza a seis del ganador, mientras que Urdaibai, que fue de menos a más, acabó cuarto a ocho. La cosa se aprieta.

