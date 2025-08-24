Un pésimo último largo lleva a Castro al descenso ante su público Santurtzi, con otro triunfo incontestable en la ensenada de Brazomar, despidió la temporada regular con diez banderas en la vitrina

Castro aceptó en marzo pasado, tras la renuncia de Donostiarra, el reto de competir en la ARC 1 pese a tener poco margen de maniobra para conformar una tripulación acorde a la categoría, y ha terminado pagando las consecuencias. 'La Marinera', que se jugaba ayer el descenso directo a cara o cruz con Camargo ante su público en la última jornada de la ARC 1 –patían empatadas a puntos–, no pudo evitar la debacle.

Ambos botes mantuvieron un interesante pulso durante tres cuartas partes de la regata, pero Camargo decantó la balanza a su favor en el último largo. Un pésimo tramo final de los castreños –enfilaron hacia meta un segundo por delante– unido al buen hacer de la 'Virgen del Carmen' popa a la ola decidieron el pulso.

Los dirigidos por Carlos Rodríguez se mostraron implacables a la hora de la verdad y endosaron nada menos que 13 segundos en meta a los locales que le otorgan una vida extra. Camargo se jugará la permanencia el próximo fin de semana en el play-off de ascensos y descensos –Portugalete el sábado y Castro el domingo– junto a Hondarribia B, Hibaika y Portugalete.

Con el título liguero y las plazas de promoción ya decididas a favor de Santurtzi y Arkote, el triunfo ayer en la ensenada de Brazomar –décimo del curso– en el fin de fiesta liguero en la ARC 1 fue para la 'Sotera' por delante de Zarautz y la 'Plentzitarra'.

