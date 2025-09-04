Urdaibai, Zierbena y Lekittarra competirán por La Concha
Los 'txos' han marcado el mejor tiempo de la eliminatoria por delante de Orio, que junto a Hondarribia, Getaria y San Juan completan la lista de siete clasificados
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:30
La clasificatoria de La Concha de este jueves, de la que han salido los siete elegidos para la gloria que acompañarán a Donostiarra los dos ... primeros domingos de septiembre por la cita cumbre de la temporada, no ha deparado sorpresas. Las tripulaciones de la Eusko Label Liga han impuesto sus galones y serán los ocho primeros de la ACT también los que pelearán por la madre de todas las regatas.
Urdaibai marcó el mejor tiempo de una contrarreloj muy, muy exigente por las condiciones de la mar -olas de más de dos metros y fuertes rachas de viente- por delante de Orio y Zierbena a las que distanció en ocho y doce segundos. Las diferencias son lo de menos porque el domingo todos parten de cero, pero el hecho de haber acabado primeros por delante de los amarillos es un importante inyección anímica para los bermeotarras de cara a sus opciones de bandera.
El pasado fin de semana, los bermeotarras, ya dejaron patente su mejoría en aguas gallegas y ayer lo certificaron. La 'Bou Bizkaia' ha encontrado el rumbo. Zierbena, pese a los problemas en el arranque del segundo largo que le llevaron a perder unos segundos preciosos por una guiñada, fue tercera con autoridad demostrando que es una firme aspirante al triunfo final
Pero, si para alguna tripulación ha resultado especial la jornada es para Lekitarrra. Los hombres que dirige Osertz Alday lograron el último billete en juego de la contrarreloj después de 26 años. Se habían quedado a las puertas de la gloria los últimos años, pero no han cejado en el empeño. En 2023 fueron octavos a un segundo del séptimo y el pasado año repitieron posición a cuatro de su predecesor. Lekeitio se encuentra en plenas fiestas y ya tiene otro motivo de celebración.
