La pareja formada por el triatleta Hektor Llanos y la joven Uxue Txasko es una de las más especiales que está tomando parte en el Triatlón de Vitoria. El veterano deportista, de 45 años, busca completar 1.900 metros a nado, 94 kilómetros en bici y 21 de carrera a pie junto a esta vitoriana afectada por una parálisis cerebral y un 97% de discapacidad. Bajo el lema '116 kilómetros por Uxue' ambos unen deporte y solidaridad ya que el dinero recaudado con este proyecto ayudará a adquirir una silla para la joven. «La idea surgió después de participar en un maratón en Donosti con una idea similar y me pareció que se podía hacer más grande, el triatlón de Vitoria era perfecto porque el recorrido es muy llano. Físicamente va a ser muy exigente y me tendré que ir probando en los entrenamientos porque nunca he hecho nada parecido», ha confesado Hektor en los últimos días.

Su compañero Juan Pérez ha diseñado una piragüa de rodeo con estabilizadores en la que se ha montado Uxue y que Hektor se ha atado con un arnés. Para el recorrido sobre asfalto se utiliza un carrito al que se le ha añadido una tercera rueda cuando vaya enganchado a la bici.

«La idea es parar todas las veces que haga falta para que Uxue vaya cómoda en todo momento. No queremos competir con el resto de participantes y tendremos todo el cuidado para no interferir en su prueba», ha apuntado el deportista. De hecho, su hermano mellizo, Oier, y su padre, Álvaro, acompañan a Uxue durante toda la carrera para comprobar que todo marcha bien.

Desde el Triatlón Vitoria, su responsable de circuito, Iñigo Ortiz, confirma que es uno de los mayores retos a los que se han enfrentado como organización. «Lo fundamental es la seguridad para ellos y no molestar al resto de deportistas. Para ello hemos implicado a bastantes voluntarios que serán claves en las transiciones», señala.