Topuria trae los combates de MMA a Vitoria

El Buesa Arena de Vitoria amplía su cartel. La casa del Baskonia ha sido escenario de la salida de La Itzulia de ciclismo, una batalla de gallos, conciertos... Y ahora incorpora también los combates de MMA (acrónimo en inglés de Artes Marciales Mixtas). La promotora WOW FC (Way of Warriors), en la que trabaja Ilia Topuria, ha anunciado que el próximo 28 de noviembre el pabellón de Zurbano acogerá una frenética velada.

Las entradas aún no han salido a la venta. Tampoco se ha anunciado quiénes entrarán en la jaula. Pero las redes sociales han permitido adivinar alguno de los nombres que conformarán el cartel. De hecho, Yaman 'El Diamante' Mjahed presenció desde las gradas del Buesa el partido del domingo entre el Baskonia y el Real Madrid. Una publicación que acompañó con el siguiente mensaje: «Visualizando la arena. Os esperamos el día 28 de noviembre». Rachid 'El Tornado' Archaoui o Jonathan García Lamas también han dejado entrever que pelarán esa noche.

El hispano-georgiano, además de conseguir ser el primer doble campeón de origen español dentro de la UFC, apadrinó WOW FC. Una promotora que extiende sus tentáculos por Euskadi. En febrero el Bilbao Arena vibró con más de 4.000 personas. Una velada que presenció el propio Topuria y en la que además de brillar 'El Diamante', también dejó su huella Destiny Osarumwense, apodado 'Black nightmare y al que sigue Topuria.