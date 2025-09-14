«Es una temporada de ensueño», recalca el entrenador de Orio Considera que para el minuto diez la regata estaba «totalmente decidida y hemos podido disfrutar»

Iker Zabala no ha parado de recibir felicitaciones desde que ha salido del agua. Ocho años más tarde ha devuelto la Bandera de La Concha a Orio. «La regata ha ido mejor de lo que pensaba. Intuía que iba a ser muy dura porque las cuatro embarcaciones saldrían a romper, pero mi sorpresa ha sido que hemos cogido la proa de la prueba muy pronto y poco a poco hemos abierto ventaja. Para el minuto diez estaba totalmente decidida. Hemos podido disfrutar, algo que suele ser muy difícil desde la zodiac», ha apuntado.

Ha estado junto al patrón suplente en la motora y «nos hemos dado un abrazo en el minuto once». El domingo pasado hicieron el mejor registro, muy cerca de récord, y eso les daba muchas esperanzas. «Nos 'impresionó' que Zierbena estuviera tan cerca. Luego con todo el tema de la sanción y demás ya advertí que gestionándolo bien nos iba a dar un plus y motivar más», ha dicho.

Por todo ello, Orio ha salido «con mucha rabia» para demostrar que «somos los claros dominadores de la temporada». «Hemos ganado las dos jornadas con una renta bonita y lo que he vivido en la rampa no lo había vivido ningún año». Ha tenido la suerte de ganar un montón de veces con diferentes clubes «pero ha sido una pasada».

A por el récord en la Liga

Zabala entiende que en la localidad guipuzcoana hay muchas ganas de títulos. «Cuando llegué al club me encontré con un equipo con mucha hambre, pero se ve que el pueblo también la tiene. Hemos tenido la suerte de estar muchos domingos por la tarde celebrándolas. Es una temporada de ensueño. Esto es fruto de un montón de trabajo y tenemos que disfrutar lo poco que queda de temporada y la que viene si se puede mantener o mejorar, mejor».

No ganaban La Concha desde el año 2017. «La historia dice que una vez cada diez años como poco hay una Bandera de La Concha en Orio, por lo que para esta década por nuestra parte ya hemos cumplido». Ahora buscarán el récord de triunfos en la Liga. «Hace tiempo ya lo dije y alguno me tachó de bravucón, pero los números están ahí. Faltan dos regatas, una en mi pueblo, y vamos a hacerlo ahí. No queremos esperar a Portugalete que todos sabemos que tipo de campo de regatas es», ha subrayado.