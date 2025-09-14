El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«La desilusión de que se te escape la bandera no puede empañar todo el trabajo», destaca el técnico de Zierbena, Dani Pérez

El entrenador reconoce el poderío mostrado por Orio, «que ha sido netamente superior desde el minuto uno, y no hay más que felicitarle»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:26

«Igual no ha sido la mejor regata del año de Zierbena, pero ha sido buena. Ahí están las ventajas con Urdaibai y Donostiarra. Si ... hay otro equipo que es netamente superior desde el minuto uno hasta el último, no hay más que felicitarles. Aunque es difícil en este momento por toda la ilusión que traíamos, hay que saber valorarlo y con el tiempo lo haremos». El técnico de Zierbena, Dani Pérez, estaba satisfecho con la labor de sus hombres al final de la segunda jornada de La Concha. La segunda plaza no sabe bien a nadie pero tuvieron que rendirse a la evidencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  6. 6

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  7. 7 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  8. 8 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  9. 9 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  10. 10

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La desilusión de que se te escape la bandera no puede empañar todo el trabajo», destaca el técnico de Zierbena, Dani Pérez

«La desilusión de que se te escape la bandera no puede empañar todo el trabajo», destaca el técnico de Zierbena, Dani Pérez