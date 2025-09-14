«La desilusión de que se te escape la bandera no puede empañar todo el trabajo», destaca el técnico de Zierbena, Dani Pérez

«Igual no ha sido la mejor regata del año de Zierbena, pero ha sido buena. Ahí están las ventajas con Urdaibai y Donostiarra. Si ... hay otro equipo que es netamente superior desde el minuto uno hasta el último, no hay más que felicitarles. Aunque es difícil en este momento por toda la ilusión que traíamos, hay que saber valorarlo y con el tiempo lo haremos». El técnico de Zierbena, Dani Pérez, estaba satisfecho con la labor de sus hombres al final de la segunda jornada de La Concha. La segunda plaza no sabe bien a nadie pero tuvieron que rendirse a la evidencia.

El hecho de que Orio haya abierto diferencias desde los primeros compases de la regata fue «un lastre a nivel técnico, porque seguramente se ha manifestado un poco de frustración dentro de la remada, pero los chavales han sido cabezones y han trabajado hasta el final». Su entrenador les ha visto empezar el largo de vuelta con poder y «seguramente ilusión» de poder recortar en alguna ola, «pero conocemos al patrón de Orio, Gorka Aranberri, y su tripulación y sabemos que es muy difícil de popa hacerles daño».

Dani Pérez sabe lo complicado que es llegar a la última jornada con opciones, con y sin sanción, «y de eso hay que estar muy orgullosos». «Las diferencias con Urdaibai y Donostiarra muestran que el trabajo ha sido bueno. Bermeo también venía con opciones y muy motivado, y aún así han quedado bastante más descolgados que nosotros. Ha habido un rival que ha ganado con todas las de la ley. Ha sido muy superior a todos los demás», ha subrayado.

Orio ha plasmado su estrategia de salir a romper y les ha salido. «Desde el principio han marcado una diferencia que a mitad del primer largo podía ser algo factible, pero hasta la ciaboga han convertido esa ventaja en muy importante». A pesar de todo los galipos han mantenido «la ilusión de poder ir remontando y desde mi posición en todo momento les he mandado mensajes positivos porque tampoco los chavales se merecen sufrir en una regata haciendo bien su labor. La desilusión de que se te escape la bandera no puede empañar todo el trabajo».

La tripulación tenía «ilusión y hambre» porque ninguno de los remeros había ganado La Concha. «Al estar tan cerca y con las sensaciones que teníamos dentro del bote era normal, pro no ha podio ser». Ahora les quedan dos jornadas de liga y a ver si son capaces de «ser competitivos y pescar alguna bandera más que los chavales se merecen cerrar la temporada con una alegría».

Jon Salsamendi, entrenador de Urdaibai

El entrenador del Urdaibai, Jon Salsamendi ha felicitado a Orio nada más salir del agua «por el recital que ha dado. Si durante la temporada ha sido una constante, hoy ha sido el remate. Ha dejado sin opciones a cualquier equipo desde el inicio de la regata», ha apuntado. Respecto a la Bou Bizkaia ha admitido que «hemos quedado un poco descolocados desde el principio. Aunque parezca un contrasentido, en el calentamiento teníamos les mejores sensaciones de todo el año, pero se ha visto que la trainera no iba desde el minuto uno».

Han perdido muchos segundos hasta la isla, algo que no entraba en sus planes. «Ni en lo que habíamos preparado tácticamente, ni en lo que sentíamos. Pero la realidad ha sido esa. Hemos estado fuera de regata en todo momento y de esto habrá que aprender. Luego los chicos una vez más han demostrado ser duros de cabeza porque ha sido un castigo a partir del minutos seis. Lo han soportado y han conseguido estar en el podio de La Concha. Con eso nos tenemos que conformar».

Desde su punto de vista ha sido «muy desproporcionado lo que sentíamos con lo que luego ha ocurrido». No contaban con ser tan poco competitivos «en cuanto a dinámica de regata. Las razones concretas ahora no se pueden dar. En la mar pueden pasar muchas cosas y en la embarcación hay catorce hombres y se analizará en frío cuando hable con la remeros. Nos veíamos mucho mejor que el domingo pasado y hemos quedado mucho más lejos».

Osertz Aldai, técnico de Lekittarra

Visto como estaba el mar, los lekeitiarras tenían ganas de disputar su tanda porque «en situaciones así nuestro rendimiento mejora», ha señalado su entrenador Osertz Aldai. «Hemos salido a disfrutar con la tensión e intensidad que requiere, y creo que hemos hecho una bonita regata. La única pena es que no hayamos podido recuperar la diferencia que perdimos con respecto a San Juan en la primera jornada», ha apuntado.

Se habían marcado como objetivo «dar nuestro nivel, y creo que lo hemos conseguido», pero tenían la ilusión de evitar la última plaza. «No lo hemos logrado, pero creo que por eso no podemos estar tristes, sino orgullosos del trabajo realizado». Después de tantos años sin clasificarse, Lekittarra ha disfrutado de La Concha. «Hemos logrado gozar de la regata y con el público».