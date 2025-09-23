Sonrisas y lágrimas en la Margen Izquierda El descenso de Kaiku, pese al retorno a la élite de Santurtzi, impide que Bizkaia vuelva a contar con seis botes en la Liga

Julen Ensunza Martes, 23 de septiembre 2025, 00:56

La alegría generalmente va por barrios y en lo que respecta a la Margen Izquierda y al remo más bien por localidades. Mientras Santurtzi se relame de felicidad tras poner el fin de semana el broche de oro a una gran temporada –diez banderas de la ARC 1– con el billete de regreso a la Eusko Label Liga solo dos campañas después de perder la categoría, sus vecinos de Sestao tratan de digerir la tremenda decepción que ha supuesto el descenso de Kaiku tras cuatro veranos consecutivos compitiendo con la flor y nata del mundo de las traineras. Dejando a un lado el espectacular verano de Orio, que ha batido todos los récords, el fin de curso en aguas de Bermeo y Portugalete ha estado marcado por las sonrisas y lágrimas de estos dos históricos clubes vizcaínos.

Santurtzi ha alcanzado la gloria, pero mantiene los pies en el suelo pensando en el futuro. No quiere repetir errores. Y es que los actuales gestores de Itsasoko Ama siguen arrastrando un pesado lastre en forma de deuda económica heredada y su hoja de ruta está clara. «Cumplir el plan de pagos establecido y confeccionar una plantilla para no pasar apuros tomando como base a la gente de casa que nos permita asentarnos e ir escalando poco a poco», apuntó el presidente de los morados, Josu Basañez.

El encargado de guiar esta nueva andadura de la 'Sotera' en Primera División –ganó las coronas de 2020 y 2021– en lo que a la dirección deportiva se refiere será Alexánder Esteban. El preparador castreño, artífice del ascenso, renovó con los morados para las próximas dos campañas antes de la disputa del play-off y afrontará su primera experiencia como entrenador en la élite.

Ampliar Kaiku ha cerrado con el descenso a la ARC 1 una campaña marcada por la irregularidad. Ignacio Pérez

Kaiku es la otra cara de la moneda. Su presidente, Amador Antón, no duda en calificar de «fracaso» una campaña en la que los verdinegros esperaban «competir por los puestos del séptimo al décimo». Sin embargo, un pésimo arranque de competición en el que encadenó dos últimas plazas en las las banderas Frabrika de San Sebastián y Petronor de Zierbena, así como un penúltimo lugar en Pasaia, hicieron que los sestaotarras quedaran descolgados a las primeras de cambio junto a Cabo Cruz.

Irregularidad

El hueco con respecto a la décima plaza, la que marca la salvación, se convirtió en un cráter insalvable. Como mal menor, los hombres de Jon Elortegi 'Txapas', pese a la irregularidad mostrada, consiguieron el comodín del play-off de permanencia, pero tampoco estuvieron a la altura en la doble jornada de promoción confirmando los peores presagios. De hecho, tras el primer asalto en las exigentes aguas de Bermeo sus posibilidades de salvación quedaban a expensas prácticamente de un milagro que, pese a intentarlo hasta la última palada, no se produjo al día siguiente en Portugalete.

«Esta competición, si no estás o eres irregular, te pone en tu sitio. Desde el domingo, una vez asumido el golpe, trabajando con miras a retornar cuanto antes a la Eusko Label Liga», avanzó el máximo mandatario sestaotarra. La junta directiva verdinegra, no obstante, se ha tomado un pequeño periodo de reflexión para analizar en profundidad la nueva situación. Entre las decisiones a adoptar en los próximos días se encuentra la composición del organigrama técnico y deportivo en la ARC 1.

«Vamos a sentarnos con Jon –Elortegi– para analizar en porfundidad las cosas y ver qué es lo mejor, así como calibrar hasta dónde podemos llegar a nivel presupuestario en la confección de la plantilla», detalló Amador Antón. El descenso de la 'Bizkaitarra' impide que el próximo verano compitan de nuevo seis botes vizcaínos –la mitad de los participantes– en la Eusko Label Liga como sucedió en 2022 y 2023. Las mareas morada y vedinegra se citan para dentro de dos veranos en la élite.