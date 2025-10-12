El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marta García posa antes de ganar la Milla de Berango. Jordi Alemany

«No soñaba con ser profesional hasta que fue una posibilidad. Y no lo dudé»

El fichaje de Marta García por OAC Europe hace tres años se ha traducido en un salto de calidad que le ha llevado a ser séptima en el Mundial de Tokio

Igor Barcia

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:45

Comenta

En octubre de 2022, Marta García tomó una importante decisión en suvida. Tras terminar la carrera de Medicina, decidió que era el momento de apostar ... por el atletismo y aceptó la oferta que le habia presentado el OAC Europe para convertirse en profesional a tiempo completo. Tres años después, la palentina nacida en León hace 27 años ha sido séptima en el Mundial de Tokio en 5000 metros y acumula plusmarcas españolas, como ese 14:33.40 que le ha convertido en una de las mejores fondistas europeas del momento.

