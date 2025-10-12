«No soñaba con ser profesional hasta que fue una posibilidad. Y no lo dudé»

En octubre de 2022, Marta García tomó una importante decisión en suvida. Tras terminar la carrera de Medicina, decidió que era el momento de apostar ... por el atletismo y aceptó la oferta que le habia presentado el OAC Europe para convertirse en profesional a tiempo completo. Tres años después, la palentina nacida en León hace 27 años ha sido séptima en el Mundial de Tokio en 5000 metros y acumula plusmarcas españolas, como ese 14:33.40 que le ha convertido en una de las mejores fondistas europeas del momento.

– ¿Qué balance hace de la temporada?

– Bueno, creo que es muy positivo que sigamos mejorando. Al final, es para lo que entrenamos cada día. Y también con un premio de grandes puestos, el séptimo puesto en Tokio fue muy especial. También ese cuarto puesto en el europeo de pista cubierta puede ser menos especial, pero fue muy difícil después de una caída. Creo que esta temporada ha tenido muy buena actitud y estoy orgullosa de ello.

– No sé si se le ha dado el valor que merece un séptimo puesto en una final del Mundial.

– Bueno, fue una carrera táctica y cualquier cosa puede pasar. La verdad es que me lo planteé como un sueño, no como una meta de quedar entre los 8 primeros en un Mundial. Y es que no podría pedir más este año.

– La evolución ha sido espectacular, pensar en poder hacer 14.30 en 5.000 metros hace un par de años era impensable.

– Sí, creo que ahora hay una retroalimentación positiva. Confías más en lo que haces y en cómo lo haces. Y lo haces más y mejor. Hay una motivación que me está impulsando. Y sobre todo, no me canso. Y sigo disfrutándo.

– ¿Se puede hablar del premio a tu valentía? Porque hizo una apuesta muy seria.

– Sí, eso es. Lo hice con miedo. Digo que soy muy valiente, pero entré en pánico. Fue una propuesta por parte de OAC muy arriesgada y complicada. Había estudiado medicina y había sufrido mucho para llegar allí, para hacer el MIR, para ser médico. Y pensé: «¿Y ahora esto? Voy a olvidarlo todo».

– Siempre ha dicho que su meta era la carrera. Y el atletismo como segunda opción, por así decirlo.

– Sí, así es. Fue cambiar el orden. Realmente no soñaba con ser deportista profesional hasta que se convirtió en una posibilidad. Porque no lo pensé. Y, bueno, ahora estamos aquí hablando de todo lo que ha pasado. Pero tuve que aceptar esa propuesta porque creo que si la rechazo siempre me habría quedado con la duda de lo que habría pasado.

– Si sale mal, siempre hay tiempo de volver al plan inicial-

– Así es, sí. Los hospitales siempre estarán ahí, son muy necesarios. Y lo que te digo es que a veces no puedes quedarte con el deseo ni la duda de este tipo de cosas.

– ¿Le sorprendió esta propuesta de OAC Europe para trasladarse a Suiza y entrenar con un grupo de atletas a las órdenes de Thomas Dreissigacker?

– Sí, la verdad es que también me sorprendió el cómo. Me dijeron que querían formar un grupo de jóvenes con potencial para llevarlos a la élite mundial. Y así lo han hecho con varios de nosotros. Ya somos cerca de 15 (entre ellos Mohamed Attaoui, el otro español del grupo).

– ¿Y fue fácil adaptarse a esta nueva vida profesional?

– No fue nada facil. Ahora estoy más tranquila, pero tuve que recalcular muchas cosas. Creo que por fin he encontrado un equilibrio y eso también me está ayudando a rendir mejor. Pero el primer año fue muy duro. Fui sola a vivir esta aventura. Era un grupo internacional donde no había ningún otro español. Mi inglés era bueno, pero tampoco espectacular. También fue fácil conectar con la gente y estar sola tanto tiempo.

– Realmente se iba a dedicar sólo a correr...

– Prácticamente. Yo estaba acostumbrada a estudiar, correr, salir con mis amigos... todo eso. Y ahora creo que lo más difícil de ser un atleta profesional es descansar. Porque yo quería hacer planes y hacer cosas todo el tiempo. Y me he dado cuenta de que si descanso, si me echo una siesta, por la tarde estoy un poco más fresca y me ayuda a sacar todo con más calidad. Así que aprovechas todo lo bueno que conlleva el dedicarte solo a correr.

– Tiene un grupo entero dedicado a los atletas.

– Sí. Liberándonos de toda carga mental, logística y organización. Ellos lo hacen todo por nosotros. Por eso digo que para mí formar parte de este equipo tiene un valor incalculable.

– ¿Y cuánto tiempo pasa fuera de casa?

– No lo sé con exactitud, pero sí estoy fuera más de seis meses.

– ¿Y siempre St. Moritz y Sudáfrica?

– La cosa es que no. Porque si solo fueran los centros de entrenamiento... pero también son las competiciones. Para mayor profesionalidad, mi entrenador ha decidido mejorar y llegar a las carreras dos días antes. En Tokio, fuimos diez días antes para adaptarnos, etc. Así que, si lo sumo, no sé, quizá sean ocho meses.

– Y el resto en España (Boadilla del Monte), donde ya ha adoptado esta disciplina espartana.

– Sí, así es. También en España. Cuando vengo, no estoy de vacaciones. Sigo entrenando con mi dinámica. Suelo aprovechar alguna tarde libre, pero bueno, el resto de los días es rutina. Es la vida de un monje, pero he aprendido a disfrutarla y soy feliz.

– No es fácil ser tan metódica

– No, creo que hay gente a la que le gusta mucho el deporte y quizá han intentado llevar esta vida y no les gusta nada. Y lo entiendo perfectamente. Yo al principio también lo pasé mal, hasta que encontré mi fórmula perfecta, que me hace feliz, que me funciona y me resulta cómoda.

– ¿Cree que se ha convertido en un espejo para otros atletas a la hora de ser tan profesional para mejorar los resultados?

– En la forma de mejorar o en aceptar las oportunidades puede ser. Cuando aparqué la medicina dije: «Voy a ponerlo todo... voy a darlo todo al 100%. No va a ser a medias». Quería hacerlo todo lo mejor posible. Y así creo que he conseguido ser séptima del mundo. Si lo hubiera hecho de otra manera, no lo creo.

– Y la idea es que esta apuesta sea durante unos años. Luego ya habrá tiempo para disfruta de la vida o hacer otras cosas, ¿no?

– Sí, eso es. Pero la verdad es que este último año, sobre todo, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. El año de París (2024) fue más duro, la verdad. Cada año voy mejorando, sobre todo a nivel mental. Creo que es lo más difícil.