Muere Arthur Jones, exjugador de la NFL y campeón de la Super Bowl, a los 39 años Siempre será recordado en los Baltimore Ravens por su captura a Kaepernick, clave para imponerse en la Super Bowl XLVII

A.M. Sábado, 4 de octubre 2025, 11:46 Comenta Compartir

El fútbol americano llora la muerte del exjugador Arthur Jones, quien formó parte de la escuadra de los Baltimore Ravens en 2013, cuando se alzaron con la Super Bowl. El papel de Jones fue clave en aquel partido con el robo a Kaepernick que valió el título. La franquicia se impuso en aquella edición a los San Francisco 49ers por 34-31.

Los Ravens anunciaron el fallecimiento de Jones en una publicación en redes sociales este viernes por la tarde. «Nos entristece profundamente saber del repentino fallecimiento de Arthur Jones», declaró el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Ravens, Eric DeCosta, en un comunicado.

Jones falleció a los 39 años. Según cuentan su exequipo «la presencia de Arthur era un regalo para todos los que lo rodeaban. Su amplia y radiante sonrisa, su energía contagiosa y su eterna positividad creaban una presencia que animaba constantemente a los demás». «Era amable, cortés y entusiasta, siempre demostrando cariño por su familia, compañeros y amigos», apuntan en el comunicado.

Los Ravens no han desvelado la causa ni la hora del fallecimiento. El papel de Jones con la franquicia de Baltimore fue el más importante de su carrera. Fue seleccionado por Baltimore en la quinta ronda del Draft de la NFL de 2010, y jugó las cuatro temporadas siguientes para la franquicia. En 2012, registró un récord personal de 4,5 capturas, lo que lo llevó a convertirse en titular regular en la temporada 2013, cuando acumuló cuatro capturas adicionales en 14 partidos.

Después jugó con los Colts en 2014 y 2016, perdiéndose la temporada de 2015 por una lesión de tobillo. Disputó un partido con Washington en 2017 y terminó su carrera con 173 'tackles', 10 capturas y dos balones sueltos forzados en 64 partidos (31 como titular).

Jones venía de una familia de deportistas. Era hermano mayor de Chandler Jones, exestrella de los New England Patriots y los Arizona Cardinals, y del campeón retirado de peso pesado de la UFC, Jon 'Bones' Jones.

