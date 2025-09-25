El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Shewarge Alene cruza la meta del maratón de Estocolmo. Maratón de Estocolmo

Muere a los 30 años la maratoniana etíope Shewarge Alene

La atleta se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y tuvo que ser trasladada al hospital, donde falleció

G. Cuesta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:27

El mundo del atletismo está de luto. La etíope Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, falleció este jueves a los 30 años. La atleta ha perdido la vida tan solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según confirmó este jueves la organización de la prueba.

«Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos», señala el comunicado.

Alene, especialista en la distancia de Filípides, poseía una marca personal de 2 horas 27 minutos y 26 segundos que firmó el 15 de octubre de 2023 en la ciudad sudafricana de Cape Town. Alene era habitual en los podios de algunas maratones internacionales de países como Turquía, Chile, España y México.

