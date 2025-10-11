Julen Martínez de Estíbariz vuelve a conquistar la Hiru Haundiak

Jon Ander Goitia Sábado, 11 de octubre 2025, 11:04 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

Lo ha vuelto a hacer. Julen Martínez de Estíbariz se ha proclamado ganador de la Hiru Haundiak, una prueba organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier y en la que han tomado la salida un millar de personas. En segundo lugar ha terminado Jokin García y el podio masculino lo ha completado Andoni Azkarate. El corredor de Barrundia ha cruzado a las 10.28 horas de este sábado en solitario la línea de meta ubicada en Murgia. Martínez de Estíbariz dejaba atrás 101 kilómetros de sacrificio, sudor y superación. Una aventura que arrancó de madrugada en Araia y le ha llevado a coronar el Aizkorri, Anboto y Gorbea. Una titánica prueba en la que ha vuelto a demostrar que nadie se desenvuelve mejor que él, porque ha tocado de nuevo el cielo al igual que en la edición pasada y en 2021. Ya es el triple ganador del Hiru Haundiak.

Un logro del que ha presumido al cruzar la línea de meta. Julen ha levantado tres dedos, esa especie de 'medalla' de la que solo él puede presumir. Sin dejar de correr en ningún momento ha degustado el homenaje con el que se recibe al ganador. Varias personas han formado un arco por el que ha cruzado el Julen, que en todo momento esbozada una enorme sonrisa. Ese dorsal '1' que llevaba pegado al pecho seguirá en su dominio. «Se nos da bien», confesaba con humildad tras proclamarse campeón y cumplir el objetivo fijado. «Después de ganar dos, de presentarme quería ser competitivo». Y vaya si lo ha conseguido.

Ha sabido sobreponerse a las exigencias de la prueba y de su propio cuerpo. «En la edición 2023 acabé de una rodilla tocado y casi no he podido correr nada desde entonces». El menisco trató de frenarle, pero su instinto se impuso. «Según se han ido acercando las fechas se ha despertado el deseo y en mayo empecé a prepararme, hasta que en agosto tomé la decisión de apuntarme». Puso a punto sus piernas y también el plan que ejecutaría para incluso mejorar sus tiempos de ediciones anteriores. «He cumplido los tiempos que me fijé de carrera. En algun sitio quizá he ido demasiado rápido».

Esa nueva hoja de ruta también tenía que ver con el cambio del recorrido, una modificación que le ha agradado. «Primero subes es Aizkorri y como sales muy fresco lo subes fácil. Luego, el tramo hasta Landa es una zona que se puede correr mucho, pero en la que te encuentras falsos llanos que te desgastan. La clave está en no emocionarse demasiado en este tramo», apunta, tras recuperar el aliento y antes de celebrarlo con la familia. «Hoy no entra mucha comida, el estómago se queda arrugado, pero mañana...».

5.320 metros de desnivel

Un millar de corredores aceptaron este tradicional desafío organizado por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier y patrocinada por la Fundación Vital, con el apoyo de las tres diputaciones forales. Los corredores -mucho aún siguen completando el 'mapa'- tienen que exprimir sus piernas para completar la prueba que les ha llevado por las tres cimas más alta de Euskadi. El reto es mayúsculo, con un desnivel positivo de 5.320 metros y otros tantos de bajada. Ascenderán los 1.500 metros del Aizkorri, deberán tratar de recuperar fuerzas sin bajar el ritmo en su camino a Landa, antes de adentrarse en esta especie de 'sierra' por Oriol, Anboto, Zubalde y Gorbea.

Esta prueba se comenzó a organizar en 1987, y desde entonces se ha ido consolidando como una de las pruebas de montaña de referencia en la comunidad autónoma vasca, la más emblemática y fundamental de los tres territorios históricos. Y un auténtico imán para los corredores de ultradistancia, de los cuales casi el 40% son de entre 40-50 años. La gran mayoría de ellos proceden de distintos municipios de Euskadi, aunque la cita expande vuelve a expandir su popularidad y el 13% de los participantes que se anudarán las zapatillas y subirán las colinas llegan desde otros puntos de la geografía española o del extranjero.

Temas

Monte Gorbea