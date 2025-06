Una vez alcanzada la regularidad, Jon Rahm quiere coger carrerilla

Ya sabe cuál es la receta. Los últimos PGA Championship y US Open han confirmado que Jon Rahm está muy cerca de su mejor versión, ... la que deslumbró al mundo entre 2021 y 2023, años en los que consiguió los dos majors que descansan en su palmarés. Ahora solo falta que esos picos de brillantez, momentos en los que el vizcaíno se muestra intratable, tengan más continuidad. Rahm vuelve a hacer gala de la regularidad que siempre le ha caracterizado y en los próximos torneos tendrá como objetivo no bajarse nunca del carro ganador.

En el duro Oakmont perdió sus opciones con un sábado que, si bien no fue su peor día –el +5 del viernes empeoró el +3 de la penúltima jornada–, le hizo sucumbir y enmendarse a una remontada a la desesperada que, todo sea dicho, no estuvo tan lejos. Llegó a estar líder en la Casa Club durante el parón por fuertes lluvias en el desenlace y hasta que el subcampeón Robert MacIntyre entregó su +1. Lo hizo al menos con la satisfacción de haberlo dado todo y no dejarse ir en un domingo en el que lo que estaba en juego era la honra y la posibilidad de otro top-10. Si se comparan las clasificaciones de los últimos dos majors solo dos jugadores repiten en esos puestos: Rahm y Scottie Scheffler. El número uno del mundo, que añade un cuarto puesto en el Masters, por el decimocuarto del vizcaíno, ganó el PGA en Quail Hollow (Charlotte) y en Oakmont empató con el de Barrika con una tarjeta de +4, cinco golpes más que el ganador, JJ Spaun.

«Hay 72 hoyos en juego y si puedo quedar el 33 mejor que el 34. Como competidor es lo que tengo que hacer. Motivación no me falta», lanzó al término de su participación en el emblemático campo de Pensilvania. No obstante, también reconoció que «sin la presión de un domingo (en el que peleas por la victoria) es más fácil», en la línea de lo que vivió en Augusta. En el PGA sí que puso contra las cuerdas a Scheffler durante buena parte de la ronda definitiva.

«Hay que ir siempre a hacer los menos golpes posibles y si sale bien puedes tener suerte. En un torneo un poco de suerte vas a tener y he tenido la fortuna de hacerlo al final», sentenció. Un dato: con ocho birdies y un eagle, ha evitado por poco haber vivido el major con menos cosechas, el del PGA 2022 en el que solo hizo nueve birdies. Finalizó en el cajón número 48. También consiguió apenas nueve en el último British, aunque la exigencia fue tal que le sirvió para ser séptimo.

Lo que viene

Para Rahm, «la gran diferencia ha estado en los greenes». No le falta razón. A excepción del 'purazo' desde quince metros que embocó en el hoyo 16 para iniciar su trío de birdies del domingo, al de Barrika le costó un mundo leer las peculiares caídas de los abismales greenes de Oakmont. Falló hasta catorce de una distancia igual o inferior a tres metros. Demasiadas concesiones. En esta línea, Rahm indicó que sigue trabajando en el aspecto mental para mejorar la concentración en los momentos clave: «Quiero jugar tan bien que gasto mucha energía controlando mis emociones».

Después de dos semanas seguidas de competición el próximo desplazamiento del vizcaíno será a Dallas (Texas), donde competirá en la novena cita del LIV del 27 al 29 de junio. El Open Británico, que se celebra en Royal Portrush (Irlanda del Norte) del 17 al 20 de julio, está cerca. En la semana previa comparecerá en Valderrama, Cádiz. Será la primera de las dos paradas en España ya que en octubre acudirá al Abierto nacional que acogerá Madrid del 9 al 12 de octubre. Eso será después de la Ryder, uno de sus grandes objetivos del curso. A priori, Madrid será su último concurso del año, a expensas de poder ir a las finales del DP World Tour, el circuito europeo, que se celebran en Dubái del 13 al 16 de noviembre. «Me gustaría», aventuró el domingo.