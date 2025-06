«Ha sido más fácil sin la presión, pero motivación no me falta», lanza Rahm tras finalizar el US Open El vizcaíno termina con buen sabor de boca en Oakmont

Rahm quería despedirse de Oakmont con buen sabor de boca y lo hizo. «Tenía muy buen recuerdo del campo, es difícil y por eso es un gran US Open. Por eso se han hecho tantos aquí y esperemos que sigamos viniendo mucho», lanzó en sus primeras declaraciones a la prensa. «Me alegra haber hecho dos vueltas bajo par y tener una buena actuación».

Para el vizcaíno «las claves fueron dos»: estar «muy bien desde el tee y los putts de distancia. He dejado todos literalmente dados. No tenía ni que pensarlo, y eso es muy difícil de hacer». Sobre sus posibilidades del top-10, «pensaba que con dos bajo par estaba seguro. He empezado muy bien, con tres buenos pares. Ha sido una vuelta muy ordenada, aunque sin presión es un poco más fácil». Eso sí, «motivación a mí no me falta».