Rahm remonta a medias a Niemann antes del desenlace del LIV

La película del LIV 2024 'Rahm vs Niemann' llega a los cines este fin de semana con su secuela. Vizcaíno y chileno son los superhérores ... del circuito saudí. Con permiso de Bryson DeCambeau, el jugador de la rompedora liga que mejor está funcionando en los majors, y que en Chicago se agarraba a un clavo ardiendo, a una mínima posibilidad que pasaba por ganar, Jon Rahm y Joaquín Niemann han sido los más regulares de la temporada y una vez más se jugarán el título en la última cita, la del próximo fin de semana en Indianápolis.

El de Barrika se las prometía muy felices. Siempre estuvo con opciones de ganar, lo que le hubiese permitido obtener el suculento botín de 40 puntos. En paralelo, veía la descomposición del sudamericano, un virtuoso jugador capaz de levantar cinco títulos de doce posibles y de sufrir desconexiones como la que vivió en el Bolingbrook Club, el lugar en el que hace un año perdió el anillo de campeón en detrimento de Rahm, que desde entonces no levanta un trofeo. Pese a dos jornadas negras, Niemann sacó este domingo su mejor golf para maquillar su campeonato y llegar por los pelos a los puntos. Su decimoséptimo puesto compartido con Sergio García y David Puig, entre otros, tras una tarjeta de dos bajo par (-4 en el día) le otorga la irrisoria cifra de 1,63 créditos.

Por poca que parezca, puede decidir a su favor el anillo, distinción que viene acompañada de la nada desdeñable cifra de 15,5 millones de euros. El subcampeón, en cambio, se embolsará 6,87 'kilos'. Rahm compartió el segundo escalón del podio con Josele Ballester, por lo que ambos sumaron 27 puntos. Así las cosas, el vizcaíno se queda en 196,16 por los 208,43 del chileno. Son 12,27 puntos de diferencia. El año pasado apenas les separaban tres.

Después de doce torneos Rahm no ha ganado ningún título por los cinco de Niemann, pero ha sido más regular que su rival

Rahm, que dejó escapar una oportunidad inmejorable de superar a su rival, llega aún así con vida a la resolución de la cuarta edición del LIV, aunque la pelota está en el tejado de Niemann. Tanto, que ni siquiera la victoria, la que sería la primera del año y en once meses, le valdría al de Barrika si el chileno es segundo. Tampoco si uno queda segundo y el otro cuarto en solitario. Serán tres días de calculadora en mano y fuertes emociones en The Club at Chatham Hills, escenario que se estrena en el circuito.

Este segundo puesto compartido con Ballester iguala su mejor resultado del año, con permiso del segundo en solitario que consiguió en Valderrama, en la semana previa a un Abierto Británico decepcionante. Rahm también compartió el segundo escalón en la cita inaugural de Riad, aquella que se disputó de noche bajo miles de focos. Empató entonces conSebastián Muñoz por detrás de Adrian Meronk.

Hoja de ruta

Indianápolis dictará sentencia en la clasificación individual, mientras que una semana después Míchigan solucionará la contienda por equipos. Después, a Rahm solo le quedará el BMW Championship de Wentworth (Londres, 11-14 de septiembre), la Ryder Cup (Bethpage, Nueva York, 26-28 de septiembre) y el Open de España que se celebrará en el Club de Campo Villa de Madrid del 9 al 12 de octubre.