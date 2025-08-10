El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El chileno y el vizcaíno, de nuevo en la lucha por el título, compartieron ronda el viernes. LIV

Rahm remonta a medias a Niemann antes del desenlace del LIV

El vizcaíno recorta 25 puntos al chileno, que llegará líder a la última cita de Indianápolis del próximo fin de semana con 12 créditos de renta

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:23

La película del LIV 2024 'Rahm vs Niemann' llega a los cines este fin de semana con su secuela. Vizcaíno y chileno son los superhérores ... del circuito saudí. Con permiso de Bryson DeCambeau, el jugador de la rompedora liga que mejor está funcionando en los majors, y que en Chicago se agarraba a un clavo ardiendo, a una mínima posibilidad que pasaba por ganar, Jon Rahm y Joaquín Niemann han sido los más regulares de la temporada y una vez más se jugarán el título en la última cita, la del próximo fin de semana en Indianápolis.

