Rahm vivió un tormento en los greenes. La mayor distancia que embocó fue de tres metros. Reuters

Jon Rahm cae en un dramático playoff en el LIV Chicago

El sudafricano Dean Burmester se impone en el desempate al vizcaíno, mal en los greenes, y al castellonense Josele Ballester

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:54

Jon Rahm se fue de Chicago tras perder una gran oportunidad de romper una sequía de títulos que ya va por once meses. Tras una ... jornada dramática, con múltiples alternancias en el liderato, el vizcaíno, mal con el putter, sucumbió en el desempate ante el sudafricano Dean Burmester. Al playoff llegó también un meritorio Josele Ballester, diamante en bruto del golf español a sus 21 años. Con este resultado, el de Barrika deja escapar además una oportunidad de oro de rebasar a Joaquín Niemann en la tabla. El chileno remontó para entrar por los pelos en los puntos.

