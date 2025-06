El Rahm más ambicioso brilla en Dallas

José Félix Cachorro Sábado, 28 de junio 2025, 00:03 Comenta Compartir

Salió ayer Jon Rahm a examinarse en su nueva cita con el LIV después del séptimo puesto conseguido en el US Open. Las instalaciones de ... Maridoe, en Dallas, será su campo de pruebas este fin de semana en su búsqueda de un juego más fiable y regular. El vizcaíno vuelve a confiar en las antiguas herramientas y ha recuperado el modelo de putter con el que ganó sus dos 'majors' (US Open 2021 y Masters 2023). Tuvo dificultades en los greens en su última participación en el US Open en Oakmont Country Club y ahora tratará de corregirse en el campeonato de 54 hoyos.

Compartió partido junto a Tom McKibbin y Caleb Surratt, dos de sus compañeros (el otro es Tyrrell Hatton) en el cuarteto Legión XIII, que lidera la clasificación general por equipos con diez puntos de ventaja sobre los Crushers de Bryson DeChambeau. Otra de las misiones en suelo texano consiste en acercarse al chileno a Joaquín Niemann, ganador en cuatro de los ocho torneos del LIV 2025 y actual líder de la clasificación individual. El chileno acumula 165,52 puntos y Rahm cuenta con 116,66. No hay tiempo que perder si el de Barrika quiere conservar la corona lograda el pasado curso, porque cada triunfo en una cita del circuito saudí vale 40 créditos y sólo quedan cinco campos que transitar, incluido Maridoe. Con comienzo en el hoyo 3 (par 3), un buen segundo golpe le evitó contratiempos. Falló un putt medio en el siguiente y en la quinta bandera se le escapó el birdie por una uña. Después de escapar indemne de una maraña de hierbas, llegó un eagle maravilloso. Un cañonazo directo al green y un putt de 15 metros le dejaron en la lucha por la cabeza de la tabla. Le precedían en ese momento el barcelonés David Puig (-4) y el estadounidense Dustin Johnson (-3). La felicidad continuó en el séptimo hoyo (par 5), pese a que salió demasiado a la derecha. Pero se colocó cerca de la bandera y se apuntó un birdie (total de -3). Tramo agridulce El panorama se oscureció en el hoyo 9 (par 4) por culpa de un primer disparo a un rough endemoniado, con la hierba muy alta. Entró en la calle pero el approach fue demasiado corto, sin posibilidad de recuperación a no ser que el vizcaíno firmara otra genialidad, pero esta vez el bogey fue inevitable. De nuevo un arranque negativo condujo la bola a la espesura y el segundo golpe superó el green. No pudo impedir el segundo golpe consecutivo (total de -1). Aprobó en el 12, considerado el examen más difícil de Maridoe. Tras rozar el premio en el 14 (par 3), el vigente campeón del LIV sí halló recompensa en la siguiente estación con un tiro mágico de 10 metros desde el antegreen. Buen momento para recuperarse. Remató la faena en el 17 al atinar de nuevo con el putt desde lejos y situarse a tres impactos del entonces líder y redondeó la jornada con otro punto positivo en su último hoyo, el 2, un par 5 de casi 600 metros que conquistó como un maestro. Rahm finalizó a un golpe de los líderes Patrick Reed y Varner III (ambos con -5), con dos días por delante para intentar subir peldaños en la clasificación. Niemann acabó muy abajo en la tabla, con seis golpes sobre el par del campo que le alejan de la victoria final en Dallas. Legión XIII, el equipo capitaneado por el de Barrika, ocupaba la tercera plaza por equipos, a nueve golpes de los 4Aces Reed y Varner III. Clasificación 1ª ronda 1. Harold Varner III -5 Patrick Reed -5 3. Jon Rahm -4 4. Abraham Ancer -3 5. Graeme McDowell -2 Dustin Johnson -2 Anirban Lahiri-2 Richard Bland-2 David Puig -2

